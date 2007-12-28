Украина поправит бюджет за счет российской попсы

«ЗАКОНОПРОЕКТ предусматривает увеличение налога на прибыль для иностранных гастролеров до 20%. До сих пор такой налог составлял как для украинских исполнителей, так и для иностранных всего 3%», – заявил автор проекта, депутат Костенко, комментируя свою инициативу. Он считает «европейской практикой», когда налог на прибыль для иностранных исполнителей гораздо выше, чем для отечественных. По его словам, «именно такими действиями государство защищает национального производителя».

Украинский политик назвал «абсурдом» тот факт, что «за 3 месяца своей гастрольной деятельности на украинском побережье Черного моря российский певец Филипп Киркоров заработал 5 млн. долларов. Однако налог на прибыль украинское законодательство обязывает его платить по той же ставке, что и рядовых украинских исполнителей».