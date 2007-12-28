Американские индейцы переходят на рубль

СКАНДАЛ вызвало безобидное исследование ученых из Университета Мичигана. Они сравнили генетический код 29 индейских племен с ДНК народов Сибири. Оказалось, что коренные жители США – близкие родственники народов Русского Севера. Похоже, более 10 тыс. лет назад часть из них снялась с места и, проделав путь через Аляску, заселила нынешнюю территорию США.

Исследование вызвало неожиданно громкий резонанс у индейских племен. Вожди племени Дакота, словно только и дожидались генетической экспертизы. Они давно точили зуб на американское правительство. Так уж совпало, что, после того как были получены неоспоримые доказательства сибирского происхождения индейцев, племя Дакота, населяющее пять североамериканских штатов, объявило о выходе из состава США. Вожди разорвали договоры, подписанные с американским правительством 150 лет назад, и объявили о создании независимого государства.

В племени Дакота завели собственные паспорта и водительские удостоверения. Обсуждается вопрос национальной валюты. По слухам, вожди племени все больше склоняются к переходу на российский рубль. По их мнению, это поможет наладить связи с исторической родиной. К тому же, как валюта рубль сейчас гораздо стабильнее доллара.