//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

«Роковой мужчина» стал штандартенфюрером СС Штирлицем

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

«Роковой мужчина» стал штандартенфюрером СС Штирлицем

 В РОССИИ начались съемки 16-серийной картины «Исаев» о замечательном советском разведчике Всеволоде Владимирове (Максиме Максимовиче Исаеве. – «АН»), более извест­ном в народе как Макс Отто фон Штирлиц. Картина снимается по рассказу «Нежность» и романам «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен» Юлиана Семенова.

 Оба романа уже были экранизированы. В картине «Пароль не нужен» в главной роли снялся Родион Нахапетов. В «Бриллиантах для диктатуры…» Исаева сыграл Владимир Ивашов. А фильм «Семнадцать мгновений весны» о буднях советского разведчика Исаева–Штирлица принес неземную славу актеру Вячеславу Тихонову. Этот образ стали сопоставлять с образом Джеймса Бонда. Только пристрастия у советского разведчика были другие: любимый напиток Штирлица – коньяк, любимые сигареты – «Каро», а любимое авто – хорьх.

 Появлялся разведчик Исаев и в фильме «Испанский вариант». Его блестяще сыграл латышский актер Улдис Думпис. В картине «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» в роли Штирлица был Всеволод Сафонов. Вообще Всеволод Владимиров фигурирует в 14 книгах Юлиана Семенова.

 В новом сериале роль Исаева–Штирлица играет молодой, но очень популярный актер Даниил Страхов, известный по фильмам «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Перегон». Даниил Страхов – лауреат Гран-при фестиваля «Чайка» в номинации «Роковой мужчина».

 В картине также снимаются Владимир Машков, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков и другие.

 Мало кто знает, что «штандартенфюрер СС Штирлиц» был арестован в 1947 году. Отправлен в тюрьму, из которой вышел после смерти Иосифа Сталина. Бывший шпион какое-то время преподавал историю в одном из москов­ских институтов и носил звание «профессор». Умер великий разведчик в 1978 году. Он похоронен в Москве, но место его захоронения неизвестно.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Политика

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

"Проигрышная позиция", - Пушков оценил заявление про закон об особом статусе Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сообщение министра иностранных дел Украины об изменении закона о статусе Донбасса. По его словам, президент Владимир Зеленский окажется в проигрышной позиции.

//В мире

Жириновский придумал, как спасти Украину от Америки

Жириновский придумал, как спасти Украину от Америки

Владимир Жириновский рассказал, каким образом Российская Федерация способна остановить американизацию Украины. По мнению лидера ЛДПР, российские действия могут стать «достойным концом Украины».

//В мире

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

СМИ: Китай опередил Россию в производстве ракет средней дальности

Китай обошёл Россию и Соединённые Штаты в создании баллистических ракет средней дальности (БРСД). Иностранные журналисты объяснили, чем вызвано преимущество китайских разработчиков ракетного вооружения.

//новости партнеров

//Политика

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Владимир Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Президент РФ поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщает сайт Кремля.

//В мире

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

В Украине заявили об угрозе ликвидации железных дорог в стране

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Киев хотят оставить без мэра

Киев хотят оставить без мэра

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что в скором времени Киев может лишиться своего мэра. Предполагается, что в закон «О столице» могут быть внесены изменения, упраздняющие пост главы Киевской городской госадминистрации.

//Общество

Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

Священник порекомендовал россиянкам научиться манипулировать мужьями

Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал женщинам, которых мужья истязают придирками, научиться манипулировать своими супругами. При этом священник подчеркнул, что мужчина не возвысит себя в глазах женщины, если постоянно будет придираться к ней.

//Шоу-бизнес

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Стало известно, что медикаментозная кома знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк перешла в глубокую кому. Теперь состояние знаменитости не будет поддерживаться лекарствами.

//Общество

США боролись с советскими подлодками при помощи мощных магнитов

США боролись с советскими подлодками при помощи мощных магнитов

В СМИ появилась информация об экспериментах американских военных по борьбе с подводными лодками СССР при помощи мощных электромагнитов. Подобные тесты проводились в 60-х годах прошлого века.

//Новости партнеров

//В мире

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР

Китай давно обогнал США и Россию по производству баллистических ракет - СМИ КНР

Китай обогнал Соединенные Штаты и Россию по разработке и производству баллистических ракет средней дальности (БРСД). Сейчас КНР является «безоговорочным лидером» по производству ракет.

//Политика

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

СМИ раскрыли план экономической интеграции России и Беларуси

Программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

//Новости СМИ2

//Общество

В Красноярске устанавливают причины пожара, в котором погибли две семьи - 4 взрослых и 4 детей

В Красноярске устанавливают причины пожара, в котором погибли две семьи - 4 взрослых и 4 детей

В Красноярске устанавливают причины пожара в жилом дома, в результате которого погибли восемь человек. По данным источника, в пожаре погиб прокурор города Лесосибирск, его семья и семья его сестры.

//Происшествия

Под Красноярском автобус с пассажирами съехал в кювет, 11 человек попали в больницу

Под Красноярском автобус с пассажирами съехал в кювет, 11 человек попали в больницу

В Сухобузимском районе Красноярского края автобус с пассажирами съехал в кювет. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы регионального главка МВД, пострадали одиннадцать человек.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//Общество

В Москве выпадет первый снег

В Москве выпадет первый снег

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы: в столицу придёт сильное похолодание, а в некоторых частях Москвы даже выпадет первый снег. Обратить особое внимание на изменение погоды специалисты советуют метеозависимым людям.

//Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самой высокооплачиваемой профессией в России оказалась вакансия механика по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности, рассказали в Минтруде.

//В мире

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что политические преследования экс-главы Украины Петра Порошенко могут сильно навредить имиджу страны.

//Новости партнеров

//В мире

Что делать с памятником маршалу Ивану Коневу

Что делать с памятником маршалу Ивану Коневу

В Праге приняли решение о переносе памятника маршалу Советского Союза, освободителю Праги от фашистов, почётному гражданину Праги Ивану Коневу из центра города в какой-то музей, подальше от глаз горожан.

//Здоровье

Кардиолог рассказал, как правильно спать

Кардиолог рассказал, как правильно спать

Кардиолог Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна могут навредить организму. По словам специалиста, наиболее оптимальным является сон на спине, а вот остальные положения могут пойти во вред здоровью.

//Спорт

«Краснодар» уверенно побеждает «Крылья Советов» 4:2

«Краснодар» уверенно побеждает «Крылья Советов» 4:2

Сегодня, 15-го сентября, на стадионе «Краснодар» состоялся матч девятого тура чемпионата России «Краснодар» – «Крылья Советов». На 13 минуте Александр Соболев забивает гол.

//Шоу-бизнес

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак

Эммануил Виторган прокомментировал свадьбу своей бывшей невестки телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Актёр одобрил бракосочетание и назвал его «замечательным».

//В мире

В Нью-Йорке запретили продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками

В Нью-Йорке запретили продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что отныне в штате запрещена продажа электронных сигарет с вкусовыми добавками. По словам Куомо, штат Нью-Йорк примет закон, пока федеральные власти только размышляют над его принятием.

//В мире

На Украине вандалы осквернили памятник евреям и пригрозили Зеленскому холокостом

На Украине вандалы осквернили памятник евреям и пригрозили Зеленскому холокостом

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал, что вандалы осквернили мемориал, установленный на месте массового убийства евреев в селе Богдановка Николаевской области.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры