«Роковой мужчина» стал штандартенфюрером СС Штирлицем

В РОССИИ начались съемки 16-серийной картины «Исаев» о замечательном советском разведчике Всеволоде Владимирове (Максиме Максимовиче Исаеве. – «АН»), более извест­ном в народе как Макс Отто фон Штирлиц. Картина снимается по рассказу «Нежность» и романам «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен» Юлиана Семенова.

Оба романа уже были экранизированы. В картине «Пароль не нужен» в главной роли снялся Родион Нахапетов. В «Бриллиантах для диктатуры…» Исаева сыграл Владимир Ивашов. А фильм «Семнадцать мгновений весны» о буднях советского разведчика Исаева–Штирлица принес неземную славу актеру Вячеславу Тихонову. Этот образ стали сопоставлять с образом Джеймса Бонда. Только пристрастия у советского разведчика были другие: любимый напиток Штирлица – коньяк, любимые сигареты – «Каро», а любимое авто – хорьх.

Появлялся разведчик Исаев и в фильме «Испанский вариант». Его блестяще сыграл латышский актер Улдис Думпис. В картине «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» в роли Штирлица был Всеволод Сафонов. Вообще Всеволод Владимиров фигурирует в 14 книгах Юлиана Семенова.

В новом сериале роль Исаева–Штирлица играет молодой, но очень популярный актер Даниил Страхов, известный по фильмам «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Перегон». Даниил Страхов – лауреат Гран-при фестиваля «Чайка» в номинации «Роковой мужчина».

В картине также снимаются Владимир Машков, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков и другие.

Мало кто знает, что «штандартенфюрер СС Штирлиц» был арестован в 1947 году. Отправлен в тюрьму, из которой вышел после смерти Иосифа Сталина. Бывший шпион какое-то время преподавал историю в одном из москов­ских институтов и носил звание «профессор». Умер великий разведчик в 1978 году. Он похоронен в Москве, но место его захоронения неизвестно.