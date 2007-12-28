На смену «Стилету» и «Сатане» придет «Невидимка»

ЭТО уже второй пуск ракеты РС-24, прозванной на Западе «Невидимкой». Этот титул у специалистов она получила за способность преодолевать любую систему противоракетной обороны (ПРО). Первый пуск, состоявшийся 29 мая 2007 года, также оказался успешным. Экспериментальные боевые блоки поразили цель в заданном районе на Камчатке.

Все, что касается технических характеристик новой ракеты, пока строго засекречено. Известно лишь, что РС-24 представляет собой твердотопливную МБР тяжелого класса, оснащенную разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Она должна заменить в составе российских стратегических ядерных сил устаревающие ракеты РС-18 (известные на Западе как «Стилет») и РС-20 («Сатана»). Как пояснили нам специалисты, при проектировании РС-24 использовались технологии, полученные при создании МБР «Тополь-М» и «Булава».

Как отмечает информагентство Associated Press, предновогодний пуск новейшей стратегической ракеты произошел несмотря на яростное сопротивление Запада. Это знаковое событие в свете нарастания напряжения с США из-за планов размещения систем американских ПРО в Восточной Европе.