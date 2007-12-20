В Сибири можно будет намыть золотишко

УЖЕ летом 2008 г. туристов будут вывозить в Сухобузимский район. Там расположены старые дореволюционные золотые прииски. Туристы смогут узнать об истории и традициях добычи драгметалла в Енисейской губернии.

При этом желающим дадут возможность самостоятельно намыть крупицы золота в реке, как это делалось в XVIII-XIX веках.