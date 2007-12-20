Т-34 покидает Европу

ПЕРЕЖИВШИЙ свой век Т-34 был одной из 37 машин, закупленных Австрией у СССР в 1950-е годы. Несколько десятилетий они полноправно защищали рубежи этой страны, а в 1980-е военные сочли, что из Т-34 получается идеальный… бункер.

В 1980-е годы в Австрии были построены более 30 таких укреплений. Танки замуровали в стену. Пушка Т‑34 «торчала» из укрытия и была готова отразить атаку любой пехоты. Дополнительная броня надежно защищала стрелков, сидящих в кабине.

В 2000-е годы австрийские военные отказались от системы укрепрайонов и начали демонтаж бункеров. Но только сейчас последний Т-34 был снят с боевого дежурст­ва и отправлен в музей.

Заметим, что в странах Варшавского договора, в которые массово поставлялись легендарные танки, их списали еще раньше. Единственным государством, в котором Т-34, возможно, еще стоит на дежурстве, остается… Россия. Сведений о том, что эти машины до сих пор используются в воинских частях, нет, но официальный приказ о снятии их с вооружения командование не отдавало.