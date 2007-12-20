Родилась новая наука – «математическая история»
№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В ИНСТИТУТЕ прикладной математики РАН имени М.В. Келдыша состоялась любопытная научная конференция – «Математическое моделирование исторических процессов». Удивительно, когда историю начинают проверять алгеброй, но в данном случае удивительнее было другое.
«Мы с вами присутствуем при рождении новой науки – «математической истории», – заявил профессор Георгий Малинецкий, заместитель директора ИПМ РАН, открывавший эту конференцию. – Математика в недалеком прошлом была «наукой тощей», способной решать лишь относительно узкий круг задач. Теперь с появлением новых математических дисциплин ей становится доступен даже исторический хаос».
Ученые выстраивали формулы, демонстрировали графики. Например, такой: изменение скорости распада российской государственности. Распад Московского царства от распада Киевской Руси отделяли целых 600 лет. 300 лет понадобилось для распада Российской империи, 74 года – для распада СССР...
Если «в лоб» продолжить эту тенденцию, то от 1991 г. до распада России (который, будем надеяться, так и останется на бумаге) страну отделяет менее 30 лет.
Ученые вспомнили о сбывшемся прогнозе, который был заказан правительством СССР Институту прикладной математики АН СССР в середине 1980-х. В научной работе с грифом «Совершенно секретно» говорилось о том, что в 1991 году СССР распадется.
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