Чукчи не увидят белого медведя

МЕДВЕЖЬИ патрули Всемирного фонда дикой природы (WWF), которые ведут наблюдение на арктическом побережье Чукотки, отмечают значительную задержку в сроках появления белых медведей на берегу по сравнению с прошлыми годами.

Как сообщили в пресс-службе Приморского отделения WWF России, Чукотка встретила первый день зимы сильной оттепелью и дождем. Мощный юго-восточный ветер гонит волны Чукотского моря вдоль свободного ото льда берега. Из-за теплой погоды у побережья вновь появились чайки и очковые гаги, которые не характерны здесь для этого времени года.

«Глобальное потепление приводит к тому, что белые медведи с каждым годом все позже достигают чукотского побережья, – отмечает Виктор Никифоров, директор региональных программ WWF России. – Вероятно, беременные медведицы будут залегать на острове Врангеля и на территории Якутии. Берлог на побережье Чукотки в этом сезоне может не быть вовсе».

Ситуация, сложившаяся с белыми медведями, тревожит население прибрежных поселков. Медведи все реже и реже встречаются в восточных районах Чукотки, а на западе их появление становится менее предсказуемым.

«Веками люди и медведи вместе жили на этой земле, – рассказывает охотник-промысловик Владилен Кавры, координатор проекта «Медвежий патруль» на Чукотке. – Медведи не раз помогали людям выжить. Но их с каждым годом становится все меньше. Значит, пришло время людям помочь косолапому другу».

Сейчас в мире насчитывается 20–25 тыс. особей белых медведей. Уже к 2050 г. популяция этого вида может сократиться на 60% из-за глобального потепления, браконьерской охоты и загрязнения арктической природной среды.