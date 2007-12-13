Путин встретит Новый год на авианосце

А СЕЙЧАС моряки Северного флота ждут своего главнокомандующего в Средиземноморье на авианосце «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Пятого декабря 2007 г. с главной базы Северного флота в Североморске курсом в Атлантику впервые за долгие годы вышла корабельная ударная группа. Ее возглавляет командир дивизии ракетных кораблей Северного флота контр-адмирал Александр Турилин. Авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» сопровождают большие противолодочные корабли «Адмирал Левченко», «Адмирал Чабаненко», а также суда обеспечения «Сергей Осипов» и «Николай Чикер».

20 декабря им навстречу из Севастополя выйдут флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Моск­ва» и морской танкер «Иван Бубнов». Точка встречи российских кораблей – восточная часть Средиземного моря.

Вся эта группировка проведет три тактических учения с практическими и имитационными стрельбами. Запланированы заходы в 11 портов шести стран. Руководит всеми кораблями новой средиземноморской эскадры вице-адмирал Николай Максимов, который 20 ноября назначен командующим Северным флотом.

Тем временем, аналитики не исключают, что военно-морские маневры вокруг Балкан – это демонстрация странам НАТО военной силы России в районе «косовского» кризиса.