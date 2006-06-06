В России появятся десять хабов

АЭРОПОРТОВАЯ сеть Российской Федерации готовится к кардинальным изменениям: в ближайшее время на всей территории нашей огромной страны будут созданы десять региональных узловых аэропортов - хабов. Они начнут работать по мировым стандартам. В результате такого реформирования российской аэропортовой сети уральский или дальневосточный пассажир больше не будет лететь в Москву, чтобы продолжить свой путь в Браззавиль или Вупперталь. Улететь за границу он сможет непосредственно из своего родного города.

Уже сегодня во многих российских регионах идет подготовка к созданию сети хабов. Так, в Екатеринбурге специалисты работают над укрупнением аэропорта, приобретают новые самолеты. Тот же процесс идет в Красноярске и Новосибирске, Владивостоке и других российских городах.

Всего будет построено 10 крупных узловых аэропортов, около 40 аэропортов федерального значения, значительно разветвлена местная сеть.

Крупные хабы будут работать по отработанной мировой схеме. Пересадка пассажиров здесь осуществляется по скоростной схеме, багаж перегружается с рейса на рейс автоматически. В аэропортах-хабах транзитные потоки пассажиров будут занимать 30-60% от их общего числа. 40 аэропортов федерального значения будут собирать пассажиров из регионов и доставлять их в узловые аэропорты.

Для справки. Общий пассажиропоток в России в течение года составляет примерно 35 млн. человек. На 2006 г. в федеральном бюджете уже заложено около 11 млрд. руб. на создание российской сети хабов.