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Спикеру Госдумы РФ дали почетный аванс

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Сергей КОЖИН ]

Спикеру Госдумы РФ дали почетный аванс
Фото Г. УСОЕВА

В КАНУН дня рождения Владивостока городская Дума преподнесла столице Приморья подарок. Оглашены имена новых обладателей звания «Почетный гражданин города».

Среди них Виктор Федоров, командующий Тихоокеанским флотом, Иосиф Чутов, председатель Ленинского районного Совета ветеранов войны и труда, Николай Шульжицкий, директор уникального музея автомотостарины и Борис Грызлов, председатель Государственной думы РФ.

Среди претендентов на это почетное звание был и пятый кандидат, 70-летний педагог Галина Суходолова. Более полувека своей жизни она отдала народному образованию. Но ей не повезло, за нее проголосовало 9 человек из 13. На это звание, кстати, она выдвигалась и в позапрошлом, и в прошлом году.

Как известно, почетные граждане города пользуются определенными социальными льготами: правом бесплатного проезда в муниципальном транспорте, правом на бесплатное медицинское обслуживание, 50%-ной скидкой на оплату услуг ЖКХ и правом на бесплатное погребение.

- За какие заслуги спикеру Госдумы РФ такие почести? - вопрошают горожане и не находят ответа. Хотя все прекрасно понимают, что Борис Грызлов, даже будучи проездом во Владивостоке, никогда не прокатится на трамвае, автобусе или даже фуникулере. Не воспользуется услугами местных эскулапов. Долгой ему жизни!

Как рассказал корреспонденту «Аргументов i времени» депутат городской Думы Александр Гаврилов, выдвижение Бориса Грызлова на звание «Почетный гражданин города» для народных избранников было неожиданностью. По этому поводу было много споров и горячих обсуждений. И мнения депутатов полярно разделились. Так, некоторые представители общественной палаты Владивостока открыто говорили, что присвоение Борису Грызлову звания «Почетного гражданина города» пахнет политикой. Это позволяет внести его кандидатуру в партийный список «Единой России» на октябрьских выборах в Законодательное собрание края.

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