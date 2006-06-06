Военным морякам прибавили денег

КАК сообщили нашему еженедельнику в Главном штабе ВМФ, с 1 июля 2006 г. плавсоставу Военно-морского флота приказом министра обороны №135 установлены надбавки за особые условия службы.

Так, одновременно с выплатой июльского денежного довольствия надбавку в размере 100% должностного оклада получат экипажи подводных лодок и автономных глубоководных аппаратов. Повышение коснется также и экипажей строящихся атомных и дизель-электрических субмарин.

Например, подводникам пока еще не спущенного на воду «Юрия Долгорукого» и других атомных стратегических лодок тоже причитаются двойные оклады - но при условии обучения в специальных учебных центрах ВМФ. Те члены экипажей, которые не проходят обучение, надбавку начнут получать в день пуска ядерного реактора своей субмарины.

А вот на подлодках с неядерными силовыми установками порядок материального поощрения несколько иной. 100% к окладу по воинской должности экипажи этих субмарин начнут получать либо со дня обучения на уже находящихся в строю кораблях, либо с начала ходовых заводских испытаний.

Хорошая новость и для плав­состава надводных кораблей ВМФ. Также с 1 июля 2006 г. за особые условия службы им будет выплачиваться 50%-­ная надбавка к должностному окладу.