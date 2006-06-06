5 генералов попали под суд, а 300 – под сокращение

РЫБА гниет с головы. Армия - с военной верхушки. Недавно Верховный суд подготовил специальное письмо во все силовые ведомства. В нем председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев обращает внимание на опасную тенденцию: на скамью подсудимых все чаще стали попадать генералы и старшие офицеры.

- Если в 1991 г., когда армия СССР была в три раза больше нынешней, осудили 579 офицеров, - говорит Вячеслав Лебедев, - то в 2005 г. почти две тысячи, в том числе пять генералов. Сегодня каждый восьмой осужденный военный - офицер.

За что же судят представителей военной верхушки? Самое распространенное преступление среди генералов и старших офицеров - превышение должностных полномочий и растраты, а также мошенничество. Есть и случаи рукоприкладства.

Высших чинов с генеральскими лампасами в России слишком много. Как сообщили «Аргументам i времени» кадровики Минобороны, сейчас в армии и на флоте имеется 1382 генеральских и адмиральских должностей. Но начиная с июля 2006 г. произойдет их сокращение аж на 300 штатных единиц. Указ об этом по представлению вице-премьера и министра обороны Сергея Иванова на днях подписал президент Владимир Путин.

- Уже к концу 2006 г. структура российской армии будет соответствовать стандартной мировой практике, при которой на тысячу военнослужащих приходится один генерал, - заявил Сергей Иванов.

По словам наших источников в Минобороны, под сокращение попадут, в основном, генералы с периферии. Центральный аппарат и Генштаб кадровые реформы не затронут.