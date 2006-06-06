Алексей Кудрин предстанет перед судом

КАК нам стало извест­но, 6 июля министр финансов РФ Алексей Кудрин вызван в Московский городской суд. Он приглашен в качестве свидетеля по делу чиновника Министерства финансов Дениса Михайлова. Напомним, заместитель директора Департамента международных финансовых отношений Денис Михайлов обвиняется в разглашении государственной тайны и получении взятки.

Как утверждает обвинение, Михайлов в обмен на информацию и документы, касающиеся процедуры погашения долга Вьетнама (1,7 млрд. долл.), получил от г. Киржева и г. Корчавы автомобиль Mersedes стоимостью 87 тыс. евро.

Согласно межгосударст­венным договоренностям, Вьетнам кроме ежегодных выплат в размере 100 млн. долл. обязался гасить долг поставками товаров в Россию.

Обвинение утверждает, что Михайлов передал господам Корчаве и Киржеву справку о том, какие товары решено поставить в Россию в 2005 г. и какие структуры уполномочены их реализовать. Предполагается, что бизнесмены, получив эту инсайдерскую информацию, сумели заключить выгодные контракты. Все трое задержаны.

Министр финансов РФ вызван в суд, чтобы ответить на ряд вопросов, касающихся полномочий обвиняемого. Он должен пояснить, как в вверенном ему ведомстве обстоит дело с охраной государственной тайны. Между тем появление столь высокого чиновника в суде для России большая редкость. Как правило, министры приходят в суд в исключительных случаях.

Суд проходит в закрытом режиме.