Алексей Кудрин предстанет перед судом
№ 9(9) от 06.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]
КАК нам стало известно, 6 июля министр финансов РФ Алексей Кудрин вызван в Московский городской суд. Он приглашен в качестве свидетеля по делу чиновника Министерства финансов Дениса Михайлова. Напомним, заместитель директора Департамента международных финансовых отношений Денис Михайлов обвиняется в разглашении государственной тайны и получении взятки.
Как утверждает обвинение, Михайлов в обмен на информацию и документы, касающиеся процедуры погашения долга Вьетнама (1,7 млрд. долл.), получил от г. Киржева и г. Корчавы автомобиль Mersedes стоимостью 87 тыс. евро.
Согласно межгосударственным договоренностям, Вьетнам кроме ежегодных выплат в размере 100 млн. долл. обязался гасить долг поставками товаров в Россию.
Обвинение утверждает, что Михайлов передал господам Корчаве и Киржеву справку о том, какие товары решено поставить в Россию в 2005 г. и какие структуры уполномочены их реализовать. Предполагается, что бизнесмены, получив эту инсайдерскую информацию, сумели заключить выгодные контракты. Все трое задержаны.
Министр финансов РФ вызван в суд, чтобы ответить на ряд вопросов, касающихся полномочий обвиняемого. Он должен пояснить, как в вверенном ему ведомстве обстоит дело с охраной государственной тайны. Между тем появление столь высокого чиновника в суде для России большая редкость. Как правило, министры приходят в суд в исключительных случаях.
Суд проходит в закрытом режиме.
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