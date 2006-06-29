Корейский бронепоезд спугнули

ЗАПАДНЫЕ СМИ передали и тут же опровергли сообщение, что поезд Ким Чен Ира выехал из Пхеньяна в Москву. Это совпало с ожиданием пуска в Северной Корее новой многоступенчатой баллистической ракеты.

По нашим сведениям, Пхеньян действительно хотел заручиться поддержкой Пекина и Москвы ракетного испытания. Китай будто бы не возражал. Российская позиция тов. Киму была не совсем ясна. Вот и возникла там идея «информационной» встречи вождя северных корейцев с российским руководством.

В частности, предполагалось предложить Москве сообщить Вашингтону о готовности продать «незапуск» - но очень дорого. Корейским коммунистам хотелось, чтобы это предложение прозвучало от В. Путина на предстоящей встрече «Большой восьмерки».

Говорят, что южнокорейская и американская разведки узнали о возможном маршруте «броневика» в сторону границы с Россией. Вот Ким и не поехал из-за шумихи вокруг поезда. А самолетом летать - боится, как и его отец. Так что миссия российской дипломатии о предложении «ракетной сделки» не состоится.