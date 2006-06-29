Мэр Челябинска закладывает

27 ИЮНЯ Челябинская городская Дума одобрила инициативу мэра города Михаила Юревича. Градоначальник попросил депутатов разрешить заложить здание администрации под банковский кредит. Деньги потребовались мэрии для обеспечения летнего ремонта дорог. Юревич - бывший председатель Совета директоров челябинского Первого хлебокомбината. В свое время он создал ассоциацию предприятий «Агропромышленное объединение «Макфа», чьи макароны известны по всей стране. В 1999 и 2003 гг. Юревич избирался депутатом Государственной думы. Входил во фракцию «Единая Россия». С 20 марта 2005 г. - глава города Челябинска.

Если городские доходы в ближайшие месяцы не позволят рассчитаться по кредиту, городские чиновники могут оказаться на улице или среди линий по производству макарон.