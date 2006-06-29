//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

Путин окружил себя молодоженами

№ 8(8) от 29.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Путин окружил себя молодоженами
Фото ИТАР-ТАСС

 ЗА ПОСЛЕДНИЕ несколько лет у нас значительно обновился корпус жен высокопоставленных государственных деятелей: на смену старым, боевым подругам пришли молодые, в некоторых случаях, совсем юные леди. В очередной раз женился даже спикер Совета Федерации Сергей Миронов...

 Из людей, очень близко стоящих к В. Путину, пока стойко держатся премьер-министр Михаил Фрадков (с женой Еленой бывает на многих мероприятиях) и спикер Государственной думы Борис Грызлов (хотя супруга Аида живет в Питере) и, конечно, сам президент (со своей единственной женой Людмилой ездит почти во все заграничные турне). Наш президент ни разу не дал повода для слухов (в то время как Джордж Буш на днях объявил - быть может, и в шутку - что разводится со своей женой Лорой).

 Итак, кто же у нас в списке молодоженов, кроме уже упомянутого Сергея Миронова? Александр Починок, Герман Греф, Виктор Христенко, Ана­толий Чу­байс, Алексей Кудрин. Недавно стало известно и о разводе министра природных ресурсов Юрия Трутнева.

 Ирина Миронова - новая жена спикера Совета Федерации - работала его секретарем еще в Санкт-Петербурге. У Миронова - это третий брак. Первый раз Миронов женился еще в студенчестве. Избранницу звали Еленой, она была экскурсоводом-переводчиком. От брака родился сын Ярослав. Вторую супругу Миронова звали Любовью. Она была геологом, супруги вместе работали в Монголии. От этого брака родилась дочь Ирина. Когда же Сергей Миронов уехал в Москву, супруга с дочкой остались в Питере.

 Виктор Христенко, как известно, женился на заместительнице Алексея Кудрина, красавице-блондинке, «королеве бюджета» Татьяне Голиковой. Ради нее он оставил жену Надежду и троих детей.

 Заместитель полпреда в ЮФО Александр Починок умудрился каким-то образом развестись заочно, не поставив в известность Ирину Викторовну Починок.

 Ирина Тинтякова-Кудрина, нынешняя жена министра финансов, до брака была пресс-секретарем в РАО «ЕЭС России» у Анатолия Чубайса. Алексей Кудрин развелся из-за нее с супругой Вероникой Шаровой. От этого брака растет дочь Полина. Выйдя замуж на министра финансов, Ирина Кудрина ушла от Чубайса и теперь занимается благотворительностью: она возглавляет фонд «Северная корона» и опекает детские дома.

 Министр экономического развития Герман Греф женился на Яне, которая моложе мужа на десяток лет. Яна, по слухам, работает дизайнером. Недавно в семье родилась дочь.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//В мире

В Совфеде оценили идею Киева создать телеканал для "борьбы за умы" россиян

В Совфеде оценили идею Киева создать телеканал для "борьбы за умы" россиян

В Совфеде дали оценку намерениям Киева запустить по всему миру русскоязычный канал, на котором будет транслироваться позиция Украины по различным вопросам международного значения.

//Политика

Команда Зеленского нашла новый способ возвращения Крыма

Команда Зеленского нашла новый способ возвращения Крыма

В команде главы Незалежной Владимира Зеленского нашли новый способ вернуть Крым. "Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по "возвращению" полуострова.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Путин поручил ФАС вплотную заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Путин поручил ФАС вплотную заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание и вплотную заняться ростом тарифов на услуги ЖКХ в регионах.

//Общество

Мутко рассказал, что обманутым дольщикам могут начать предлагать другие квартиры

Мутко рассказал, что обманутым дольщикам могут начать предлагать другие квартиры

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в некоторых случаях обманутым дольщикам могут предоставлять квартиры в готовых домах или в домах, строительство которых близится к завершению.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В России могут взлететь цены на авиабилеты

В России могут взлететь цены на авиабилеты

Глава Росавиации Александр Нерадько предупредил, что в скором времени из-за установки камер видеонаблюдения в салонах самолётов могут вырасти цены на авиабилеты.

//Общество

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Кто не знает Домский собор в Латвии? Таких людей уж точно не так много. Домский собор Риги – монументальное и одно из старейших строений средневекового периода не только в Латвии, но и в Балтии.

//Общество

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Наши коллеги из Парижа утверждают, что актер Даниэль Отой – типичный француз. Он замкнут, «сам в себе», частенько впадает в уныние. Бывает, что интервью превращается в муку. Но его любят! Любят зрители и журналисты. «АН» благодарят французских коллег за помощь в создании интервью!

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

В Эстонии планируют установить памятник Патриарху Алексию Второму

В Эстонии планируют установить памятник Патриарху Алексию Второму

В Эстонии планируют установить памятник Патриарху Алексию Второму. Как сообщают эстонские коллеги, памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию Второму планируется воздвигнуть на территории храма Богоявленской церкви в Йыхви, которым когда-то руководил сам Владыка.

//Новости СМИ2

//Политика

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. По данным опросов "Левада-центра", 54% наших соотечественников хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.

//Происшествия

Жительница Подмосковья оставила сына в камере хранения супермаркета

Жительница Подмосковья оставила сына в камере хранения супермаркета

Жительница Сергиева Посада оставила своего двухлетнего сына в камере хранения супермаркета. Согласно последним данным, внимание сотрудников магазина привлек детский плач, доносящийся из ячейки.

//Культура

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского утром во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой. Согласно последним данным, артистка лежит в отделении острых эндотоксикозов.

//В мире

Евродепутат Яна Тоом: Не думаю, что власти Эстонии разрешат установить монумент солдату СС

Евродепутат Яна Тоом: Не думаю, что власти Эстонии разрешат установить монумент солдату СС

Организация «Клуб друзей Эстонского легиона» обратилась к властям с просьбой установить копию монумента солдату СС. Памятник планируется поставить на кладбище поселка Лихула.

//Шоу-бизнес

Что известно о новой возлюбленной актера Александра Петрова

Что известно о новой возлюбленной актера Александра Петрова

Актер Александр Петров начал встречатся с 24-летней Стасей Милославской. Петров - жених завидный: молодой, красивый, талантливый, популярный. В 2013 году Стася поступила в Школу-студию МХАТ.

//Здоровье

Эксперты назвали ключевые признаки профессионального выгорания

Эксперты назвали ключевые признаки профессионального выгорания

Сотрудники НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова во вторник, 30 июля, рассказали о ключевых признаках профессионального выгорания, или так называемого "состояния полного истощения".

//Новости партнеров

//Общество

В России с 31 июля начал действовать упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля начал действовать упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России начал действовать упрощенный порядок сделок с недвижимостью. Теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, в случае если подписан каждым долевым собственником недвижимости.

//Общество

Правительство РФ утвердило перечень потенциально опасных пород собак

Правительство РФ утвердило перечень потенциально опасных пород собак

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ к настоящему моменту уже опубликован на официальном сайте кабмина.

//В мире

"Существование Украины после 2020 года будет «большой победой»", - Илья Кива опасается, что Украины скоро не будет

"Существование Украины после 2020 года будет «большой победой»", - Илья Кива опасается, что Украины скоро не будет

Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опасается, что через несколько лет его страна может исчезнуть. Он предполагает, что Украину могут погубить эксперименты людей, которые попали во власть.

//Происшествия

Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Легендарный советский разведчик Анатолий Баронин умер на Украине 29 июля. В 1970-х годах во время работы в Нигерии разведчик смог получить информацию о новой в то время болезни — лихорадке Эбола.

//В мире

В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину

В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что безумие, которое охватило Украину в последнее время, больше напоминает "библейскую притчу".

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день

Ольга Бузова призналась, что иногда ест один раз в день

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что очень нерегулярно питается – часто она ест один раз в день. У звезды полностью нарушен режим, но пока она ничего не может с этим поделать.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Российские туристы назвали страны, в которых боятся отдыхать
4

"На Универсиаду потратили 75 миллиардов, а тушить пожары в Сибири - дорого", - российский футболист
5

Сергей Лазарев о пожарах в Сибири: Мы пытаемся быть крутыми в глазах всего мира, но почему не можем помочь сами себе?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры