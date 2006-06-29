Путин окружил себя молодоженами

ЗА ПОСЛЕДНИЕ несколько лет у нас значительно обновился корпус жен высокопоставленных государственных деятелей: на смену старым, боевым подругам пришли молодые, в некоторых случаях, совсем юные леди. В очередной раз женился даже спикер Совета Федерации Сергей Миронов...

Из людей, очень близко стоящих к В. Путину, пока стойко держатся премьер-министр Михаил Фрадков (с женой Еленой бывает на многих мероприятиях) и спикер Государственной думы Борис Грызлов (хотя супруга Аида живет в Питере) и, конечно, сам президент (со своей единственной женой Людмилой ездит почти во все заграничные турне). Наш президент ни разу не дал повода для слухов (в то время как Джордж Буш на днях объявил - быть может, и в шутку - что разводится со своей женой Лорой).

Итак, кто же у нас в списке молодоженов, кроме уже упомянутого Сергея Миронова? Александр Починок, Герман Греф, Виктор Христенко, Ана­толий Чу­байс, Алексей Кудрин. Недавно стало известно и о разводе министра природных ресурсов Юрия Трутнева.

Ирина Миронова - новая жена спикера Совета Федерации - работала его секретарем еще в Санкт-Петербурге. У Миронова - это третий брак. Первый раз Миронов женился еще в студенчестве. Избранницу звали Еленой, она была экскурсоводом-переводчиком. От брака родился сын Ярослав. Вторую супругу Миронова звали Любовью. Она была геологом, супруги вместе работали в Монголии. От этого брака родилась дочь Ирина. Когда же Сергей Миронов уехал в Москву, супруга с дочкой остались в Питере.

Виктор Христенко, как известно, женился на заместительнице Алексея Кудрина, красавице-блондинке, «королеве бюджета» Татьяне Голиковой. Ради нее он оставил жену Надежду и троих детей.

Заместитель полпреда в ЮФО Александр Починок умудрился каким-то образом развестись заочно, не поставив в известность Ирину Викторовну Починок.

Ирина Тинтякова-Кудрина, нынешняя жена министра финансов, до брака была пресс-секретарем в РАО «ЕЭС России» у Анатолия Чубайса. Алексей Кудрин развелся из-за нее с супругой Вероникой Шаровой. От этого брака растет дочь Полина. Выйдя замуж на министра финансов, Ирина Кудрина ушла от Чубайса и теперь занимается благотворительностью: она возглавляет фонд «Северная корона» и опекает детские дома.

Министр экономического развития Герман Греф женился на Яне, которая моложе мужа на десяток лет. Яна, по слухам, работает дизайнером. Недавно в семье родилась дочь.