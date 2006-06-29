Вахтанг Кикабидзе заканчивает работу над книгой «Я и они»

ВСЕНАРОДНЫЙ любимец Буба Кика­бидзе - известный такими разноплановыми киноролями, как Бенжамен Глонти («Не горюй!», 1969 г.), извозчик Павле («Мелодии Верийского квартала», 1973 г.), Валентин Мизандари («Мимино» 1977 г.), Джон Глэбб («ТАСС уполномочен заявить», 1984 г.) - собирался озаглавить литературный труд несколько иначе, а именно: «Я - лицо кавказской национальности». Но потом передумал. Теперь книга носит название «Я и они» и рассказывает о личной жизни известного актера и певца и о таких знаменитостях, как Марк Бернес, Булат Окуджава, Георгий Данелия и др.

Вахтанг Кикабидзе отдал кино и эстраде более 45 лет своей жизни, и начинал он когда-то в ВИА «Орэро».

67-летнего Вахтанга Кикабидзе очень любят в России. А в родной Грузии его даже запечатлели на водочной этикетке. Производителем чачи «Вахтанг Кикабидзе» выступила совместная грузино-швейцарская компания.

Сегодня Буба Кикабидзе продолжает активно выступать на сцене, правда, в кино практически не снимается (от второсортных ролей актер сразу отказывается), но много ездит на гастроли. Вместе со своими музыкантами он объездил все 5 континентов: только в США был девять раз! В последнее время он все чаще поет песни Булата Окуджавы.

Знаменитый грузин пробует себя и как сценарист. Он написал сценарий «Сказки для взрослых». И как только сдаст в печать свою книгу, примется за создание кинокартины. Не так давно Вахтанг Константинович построил в родной Грузии огромный дом и переехал на природу из своей скромной трехкомнатной квартиры. Около дома разбит небольшой сад, в котором посажен виноград, грушевые деревья и цветы. Домом и садом занимается любимая супруга Ирина, заслуженная артистка Грузии (она бывшая балерина). В большой семье Кикабидзе двое детей, дочь Марина и сын Константин, и три внука - Георгий, Вахтанг и Ивико. В новом просторном доме Буба наконец-то смог расположить свою огромную коллекцию масок со всех континентов: их у мастера более сотни.