Страна Героев

Аргументы Недели → Спорт в России 13+

9 мая 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

9 мая — особенный день. Один из главных официальных праздников в России, глубоко личный для каждого из нас. В нашей стране нет, наверное, ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Чьи-то прадеды и деды сражались на фронте, чьи-то родные самоотверженно трудились в тылу или выживали из последних сил в блокадном Ленинграде.

С каждым годом события Великой Отечественной от нас все дальше и дальше. Воспоминания о жестоких и трагических днях уходят вглубь истории, сохраняясь на страницах книг, в архивных документах и семейных альбомах. Нам, поколению XXI века, трудно себе представить испытания, выпавшие на долю предков. Но наш долг – помнить о жертвах самой кровавой бойни в истории человечества и, конечно, чтить память героев, которые порой ценой своей жизни приближали Великую Победу.

На войну уходили люди разных профессий, как военных, так и мирных. Среди них были спортсмены и физкультурники — пловцы, борцы, лыжники, гимнасты, легкоатлеты, в том числе известные, которые имели бронь, но не могли остаться в стороне, когда враг шел по родной земле.

Выдающийся футболист Владимир Савдунин записался в армию добровольцем. На войне он служил разведчиком и неоднократно проявлял личное мужество, помогая своим товарищам выбираться из окружения и уничтожать врага. Когда его сослуживцев и начальника инженерной службы засыпало в окопах, он под бомбежкой добрался до них, откопал всех людей и спас им жизнь. Однажды Савдунин вытащил командира танковой бригады из тонущего танка. Его не остановили ни глубина, ни ледяная вода, ни огонь неприятеля.

Владимир Савдунин

Вернувшись с фронта, Савдунин возобновил тренировки и уже в 1945 году в составе команды «Динамо» отправился в первое в советской истории турне по Великобритании. Завершил спортивную карьеру он в 1956 году, став к этому моменту заслуженным мастером спорта, четырехкратным чемпионом, пятикратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР, обладателем кубка Советского Союза.

Ушел добровольцем на фронт и знаменитый советский гимнаст Виктор Чукарин, чья судьба является примером стойкости, силы духа и истинного желания жить. Молодой атлет, ставший к 1940 году чемпионом Украинской ССР и мастером спорта, подавал большие надежды, но его планы в одно мгновение перечеркнула война. Чукарин служил в артиллерийской части, оборонявшей Киев, был ранен в бою и попал в плен. Пройдя через ужасы 17 фашистских концлагерей, он сумел сохранить рассудок и выжить. На момент освобождения вес Виктора составлял 40 кг, но оказавшись на Родине, спортсмен нашел в себе силы вернуться к делу своей жизни – гимнастике.

Виктор Чукарин

В 1945 году Чукарин принял участие в первом послевоенном чемпионате Советского Союза, в 1949 выиграл первенство страны. В дальнейшем он не раз подтверждал чемпионское звание на национальном уровне. Но главным его триумфом стали Олимпийские игры в Хельсинки и Мельбурне, на которых Виктор Чукарин завоевал 11 олимпийских медалей!

Итоги Великой Отечественной войны подтверждают: сила духа, воля, упорство, воспитанные спортом, дали атлетам возможность совершать подвиги на грани и даже за гранью человеческих возможностей. Боевые истории знаменитого советского борца Григория Малинко напоминают легенды, но, тем не менее, все это — чистая правда. Чемпион Украины по вольной и французской борьбе в полутяжелом весе воевал в артиллерийских войсках. В одном из боев Малинко вызвался прикрыть отступление своего полка. Оставшись с единственным уцелевшим орудием, он перекатывал его с позиции на позицию, открывая огонь, и в течение дня не позволял противнику войти в село. Израсходовав все боеприпасы, Григорий решил догнать свой полк и сохранить орудие. Он впрягся в пушку и катил ее 18 километров до расположения наших частей.

Григорий Малинко

Григорий Малинко не раз был ранен в бою и однажды даже погребен заживо, но тем не менее неизменно возвращался в строй. После войны спортсмен снова вышел на бойцовский ковер и уже в апреле 1945 года стал чемпионом Харькова по классической борьбе в тяжелом весе.

Преодолеть последствия тяжелых ранений и вернуться в спорт сумел и известный пловец Леонид Мешков. В довоенное время он установил немало рекордов, в том числе мировых. С началом войны записался добровольцем в роту разведки народного ополчения. На фронте Мешков командовал разведгруппой и совершал ночные вылазки за линию фронта. Во время одного из таких заданий его группа попала под сильный минометный огонь. Путь отхода был отрезан, требовалось переплыть небольшую, но довольно быструю реку Лугу. Леонид бросился в воду, таща на себе тяжело раненного пловца Сергея Куланова, и сразу был ранен в руку. Благодаря силе воли и спортивному мастерству, он все же он сумел переплыть реку, удерживая товарища и работая одними ногами.

Леонид Мешков

После этого Мешкову потребовалось длительное лечение. Из-за тяжелого ранения рука почти не сгибалась в локте, была частично парализована кисть, но Леонид не сдавался, тренируясь тайком от врачей. В 1943 году он вышел на соревнования, а уже через год стал победителем на дистанциях 200 и 400 метров брассом. В июне 1945 года установил рекорд СССР на дистанции 200 метров. Леонид Мешков завершил спортивную карьеру в 1952 году и за это время завоевал 42 золотые награды чемпионатов СССР!

Мужеством и отвагой на войне отличались не только прославленные спортсмены. Советские физкультурники, отлично физически подготовленные благодаря комплексам ГТО и БГТО, становились прекрасными бойцами, умеющими преодолевать препятствия, идти к цели и бороться до последнего.

Поистине бессмертен подвиг летчика, значкиста ГТО Александра Мамкина. Во время войны он занимался перевозкой грузов и раненых солдат через линию фронта. К марту 1944 года Александр сделал более 100 боевых вылетов, доставил свыше 20 тонн боеприпасов, вывез более 200 военнослужащих и раненых партизан.

Александр Мамкин

Мамкин принимал участие в операции «Звездочка» — одной из самых крупных по освобождению детей из детских домов, оказавшихся на оккупированной фашистами территории. 11 апреля 1944 года он забрал на своем биплане группу детей-детдомовцев и направлялся в тыл. Полет проходил нормально, но на подлете к линии фронта самолет обстреляли вражеские зенитки. Биплан загорелся. Огонь начал распространяться на кабину пилота, на Александре стал тлеть комбинезон. По инструкции он должен был набрать высоту и выпрыгнуть с парашютом. Но… на борту находились люди, и летчик из последних сил вел самолет к своим. Александр Мамкин сумел посадить машину и тем самым спас пассажиров, но сам скончался от страшных ожогов.

Подвиги Владимира Савдунина, Виктора Чукарина, Александра Мамкина, Леонида Мешкова, Григория Малинко и многих других спортсменов и физкультурников запечатлены в Федеральном проекте-мотивации Государственного музея спорта «Страна Героев». Реальные истории реальных людей изложены простым, неофициальным языком и представлены в формате иллюстрированного рассказа (иллюстроммикса), близком и понятном подрастающему поколению. Для тех, кто хочет глубже погрузиться в материал, есть развернутые статьи с архивными фотографиями и чертежами, видеоматериалы, хроника военных лет.

Сегодня «Страна Героев» насчитывает 15 удивительных историй о тех, кто совершил почти невозможное в экстремальных жизненных ситуациях. Сейчас проект пополняется новыми сюжетами, повествующими о подвигах наших соотечественников.

С весны 1945 года прошло 75 лет. Все меньше остается с нами ветеранов, молодежь забывает о Великой Отечественной войне. Такие проекты, как «Страна Героев» помогут нам сохранить живую память о событиях того времени, ведь ушедшие герои живы, пока мы помним о них!

Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева