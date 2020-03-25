Иркутяне выберут своего героя

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25 марта 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Иркутская область присоединится к проекту «Страна Героев» Государственного музея спорта. Он был представлен в Иркутске на II Международном книжном фестивале «КнигаМарт» 13 марта и вызвал у иркутян большой интерес.

«Страна Героев» — это один из крупнейших федеральных проектов. Он представляет мотивационные комиксы о силе духа и безграничности человеческих возможностей через истории реальных героев — спортсменов и физкультурников, проявивших отвагу и мужество в сложных жизненных обстоятельствах. За дни фестиваля выставку «Страны Героев» посмотрело более 300 человек, в течение месяца ее можно увидеть в «Молчановке», а после она побывает в других муниципалитетах Иркутской области.

По словам автора проекта, директора Государственного музея спорта, заместителя председателя Комиссии ОПРФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елены Истягиной-Елисеевой, «Страна Героев» отлично мотивирует молодежь на занятия физкультурой и спортом. «В рамках реализации проекта в регионах проводятся матчи среди детско-юношеских команд и мастер-классы титулованных спортсменов. Встречаясь с победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы, ребята понимают, что все мечты достижимы. Я вижу, как загораются их глаза, но вместе с тем они видят, что нужно работать над собой, много трудиться и тогда результат превзойдет самые смелые ожидания».

В мае к уже существующим 11 историям, представленным на выставке, добавится еще одна — локальная. Она расскажет об одном из спортсменов-участников Великой Отечественной войны, уроженце Иркутской области. Героя для этого выберут специалисты библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского совместно с иркутским музеем «Спортивная слава Приангарья» и при участии Общественной палаты Иркутской области, а также общественных организаций региона.

Организаторы отмечают, что «Страна Героев» — это комплексное и многоформатное мероприятие. Плакатную выставку дополнят квестами, викторинами, творческими конкурсами и просветительскими лекциями для школьников и студентов. При содействии музея «Спортивная слава Приангарья» к проекту также добавят местные исторические документы и экспонаты, рассказывающие о выдающихся спортсменах региона. Также к проекту планируется привлечь молодежные, общественные и спортивные организации, педагогическую общественность и муниципальные библиотеки Иркутской области, которые станут базовыми площадками проекта «Страна Героев».