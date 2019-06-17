Вчера на территории спорткомплекса "Лужники" прошел юбилейный XXX Всероссийский олимпийский день, посвященный в этом году 125-летию Международного олимпийского комитета и II Европейским играм, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске.



В этом году мероприятие получилось особенно масштабным – в нем приняли участие более 70​ олимпийских чемпионов, было организовано более 50 тематических площадок, где помимо олимпийских видов спорта, были представлены и неолимпийские. Для детей и взрослых на этих площадках проходили мастер-классы по футболу, настольному теннису, баскетболу, самбо.

Главным торжеством дня стали проводы олимпийской команды России на II Европейские игры в Минске: олимпийское знамя нес семикратный чемпион мира по самбо – Артем Осипенко. Самбист неслучайно был выбран почетным делегатом российской сборной, ведь совсем недавно национальный вид спорта вошел в олимпийскую семью, и это, безусловно, большое достижение и гордость для всех спортсменов.



"К сожалению, пока немногие знают, что самбо – наш национальный вид спорта. Даже некоторые профессионалы не отличают самбо от дзюдо. Но это - наша задача, для этого мы здесь - чтобы показывать, расшифровывать, объяснять. Нам нужно, чтобы дети понимали всю историю самбо: откуда такое название, кто был основателем этой борьбы, для чего она была создана", - поделилась с "АН" руководитель федерального ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» Елена Владимировна Ломакина.



На площадке самбо в этот день прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского творческого конкурса "Юный журналист", который совместно с Федерацией самбо проводила газета "Аргументы недели". Также, ценные призы вручили победителям Всероссийского марафона "Дни самбо в школах России".

"У​ нас на площадке прорабатывалось семинарское занятие для учителей по проекту «Самбо в школу» и «Самбо в ГТО». А для детей были проведены мастер-классы​ с мастерами спорта по самбо. Артем Осипенко, многократный чемпион мира, вместе с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Владимировичем Елисеевым посетили нашу площадку, посмотрели, как ребята подготовили свои показательные выступления, и вручили им памятные книги со своим автографом», - рассказала Ломакина.