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Между Кимико и Аюми

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Между Кимико и Аюми
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Хоть и с немалым напряжением всех сил, но россиянки всё же смогли одолеть японок в четвертьфинале Кубка Федерации, оказавшись в двух шагах от победы на командном чемпионате мира по теннису.

Теннисная Япония всегда была для нас чем-то вроде «терра инкогнита». На турнирах жребий сводил японок и россиянок крайне редко. Общепризнанная бабушка женского тенниса Кимико Дате-Крумм, к примеру, за двадцатилетнюю карьеру в Женском Туре всего девять раз играла с россиянками. А за полвека существования Кубка Федерации эти сборные вообще никогда не встречались. Между тем в истории отношений двух стран теннис порой играл не последнюю роль. Как тут не вспомнить российского цесаревича Николая Александровича, получившего во время путешествия по Стране восходящего солнца в 1891‑м году удар саблей по голове от помешанного полицейского в тот самый момент, когда со своими спутниками он ехал опробовать первый в Японии теннисный корт.

Подвиг «Сусаниной»

Своеобразная прелюдия к матчу стартовала ещё во время Открытого первенства Австралии. Тогда миниатюрная Кимико Дате-Крумм разделала под орех Надю Петрову, ввергнув могучую россиянку в психологический ступор, продолжающийся по сей день. Спустя две недели, столкнувшись с японкой в салоне самолёта, Мария Кириленко попыталась было «отомстить» за подругу. Когда Дате-Крумм поинтересовалась у Марии, как удобнее всего из Шереметьево доехать до центра столицы, москвичка, как говорят, посоветовала будущей сопернице не связываться с аэроэкспрессом («там, мол, людей всегда, как сельдей в бочке»), а прямо сесть в такси и поехать в центр через Химкинский мост и Ленинградку.

Из этой сусанинской задумки, как и следовало ожидать, ничего путного не вышло. Узнав о ценах на шереметьевские такси, прижимистая японка сразу отправилась на электричку и через полчаса добралась до Белорусского вокзала. Зато Кириленко попалась в свою же «ловушку», польстившись на роскошный лимузин, который Александр Овечкин специально заказал из Америки. Шаг, несомненно, благородный и щедрый, только совсем не учитывающий столичные реалии! В результате поездка красавицы №2 мирового тенниса растянулась на целых пять часов, во время которых Мария, прилетевшая из тайской жары в российский снегопад, простудилась, поставив под большой вопрос итог грядущего противостояния в «Олимпийском».

К этому времени в составе некогда весьма многочисленной сборной России, вообще не осталось настоящего лидера, который бы мог повести за собой команду и сделать победный задел в первый же день. В распоряжении Шамиля Тарпищева оказалась лишь Екатерина Макарова, стабильно выступающая только на одном турнире в сезоне – Australian Open. И больше парный, чем командный игрок, Елена Веснина.

С бору по сосенке

А что же остальные? Признанный лидер сборной Шарапова после лондонской Олимпиады утратила всякую мотивацию играть за сборную. Только набирающая форму Светлана Кузнецова наотрез отказалась играть на Кубке, прямо заявив, что для неё главное – свой рейтинг, а не интересы национальной команды. Так что к началу матча признанный тактик и мастер неожиданных замен Шамиль Тарпищев практически остался без козырей. А этого он страсть как не любит. Чтобы создать хотя бы видимость полного состава сборной, капитану даже пришлось призвать в её ряды совсем неопытную Маргариту Гаспарян.

Остаётся только догадываться, как бы закончился этот матч, если бы врачам не удалось поставить в строй Кириленко. Судя по дальнейшим событиям, россиянки вполне могли оконфузиться, проиграв дебютанткам мировой серии, которые, кстати, тоже испытывали серьёзные кадровые проблемы. Настолько серьёзные, что им пришлось обратиться за помощью к 42 летней Кимико Дате, профессиональная карьера которой началась ещё в те времена, когда остальные участницы матча пешком под стол ходили. А некоторых вообще в природе не было!

Именно эта «старушка» оказалась слабым звеном у гостей, проиграв оба своих матча. Зато первая ракетка Японии Айюми Морита рвала всех. И вполне могла в одиночку выиграть матч, если бы накануне «пары» получила хотя бы пару часов отдыха. Но, к счастью для нас всех, россиянкам удалось в последний момент соскочить с азиатского крючка. И теперь в апреле им предстоит побороться за выход в финал со словачками, в составе которых тоже есть теннисистка, способная в одиночку выиграть любой матч, – «железная» Цибулкова.

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