Не всё золото, что блестит!

В который уже раз на чемпионате «Большого шлема» российские теннисистки (о теннисистах лучше вообще не вспоминать) начали за здравие, а закончили по неприятной традиции за упокой. Из пяти наших девушек только одна – Шарапова – дошла до полуфинала. И то лишь для того, чтобы потерпеть там очередное унизительное поражение.

То, как Мария блистательно выступала в первой половине Открытого чемпионата Австралии, вселило уверенность, что на этот раз она тотчас выиграет «шлем». Тем более что две её главные соперницы, единственные, кто мог остановить Шару, – Серена Уильямс и Виктория Азаренко – были в начале сезона явно не в форме. С другой стороны, если бы нынешний Australian Open вот так и закончился очередным триумфом Шараповой, это стало бы огромной, чисто спортивной, несправедливостью. Ведь в Мельбурн Шара приехала, толком не подготовившись, проигнорировав все «разогревочные» турниры.

В это трудно поверить, но свой последний официальный матч флоридская россиянка сыграла ещё в конце октября – на итоговом чемпионате WTA в Стамбуле. А дальше у неё был шестинедельный отпуск в тропиках в компании болгарского теннисиста Григора Димитрова. Вдоволь порезвившись, теннисная богиня занялась раскруткой своего нового бизнес-проекта – жевательных конфеток, которые в народе уже успели окрестить «шугиками» (от слова «шугар» – «сахар»).

Заняться бизнесом Шарапова мечтала давно, но все её предыдущие попытки заканчивались, даже толком не начавшись. Идея запустить линию бикини натолкнулась на явное нежелание красавицы, давно комплексующей насчёт своего маленького бюста, появляться на публике в собственной продукции. Накрылся и проект с фирменными босоножками на 10-сантиметровых каблуках – слишком уж большая конкуренция в этом сегменте бизнеса. Зато в производстве жевательных конфет нет ни одного крупного игрока. Есть где развернуться и даже заработать деньги, пока покупатели не поймут, что глупо переплачивать в шесть раз за вредные для зубов конфеты. Но это будет ещё нескоро. А пока последние два месяца Шарапова только и делала, что разъезжала по всему миру, рекламируя «шугики» и позволяя себе такую непростительную вольность, как тренироваться через день.

Шарапова в современном женском теннисе занимает примерно такую же нишу, как «Барселона» в футболе. В обоих случаях 95% соперников выходит играть против них с дрожащими коленками, заранее смирившись с неизбежным поражением. На этот раз в Австралии ситуация вообще приняла комический оборот, когда первые две соперницы Марии на корте сразу же выкинули белые флаги. Следующая визави – Венус Уильямс – сопротивлялась чисто символически. А когда «королева», обычно игнорирующая своих соотечественниц, перед матчем поздоровалась с Екатериной Макаровой и спросила «как дела?», на молодую россиянку вообще на корте нашёл столбняк.

Но какой бы непобедимой ни казалась «Барселона», обязательно найдётся какая-нибудь «Реал Сосьедад», которая прервёт беспроигрышную серию каталонцев. В нашей же истории эту почётную миссию исполнила невероятно упёртая, хотя едва достающая до плеча россиянке Ли На из Китая. Ещё прошлой осенью руководство национальной федерации поставило перед победительницей «Ролан Гаррос – 2011» невероятно амбициозную цель – по итогам сезона войти в тройку сильнейших теннисисток планеты. В случае успеха пообещав премию в миллион долларов.

Казалось бы, мелочь в сравнении с миллионами Шараповой. Но этой «морковки» оказалось достаточно, чтобы три последних месяца Ли пахала на тренировках по восемь часов в сутки, не думая ни о положенном отпуске, ни даже о скучающем муже. В результате китаянка подошла к полуфинальному противостоянию с Шараповой в форме, близкой к идеальной. Когда же шустрая Ли с первого же гейма заставила Машу делать то, что она больше всего не любит, – защищаться (кстати, как и футбольная «Барселона»), стало ясно, что у Шараповой нет ни единого шанса. Особенно против соперницы, которая упирается и вытаскивает все мячи. Ведь необходимого в таких случаях «плана Б» у россиянки как не было, так и нет.

Её фанатам остаётся надеяться только на временной фактор. Вот уйдут через пару лет Серена и Ли На, вот сломаются Азаренко и Радванска, и тогда за неимением конкуренток Шарапова вернётся на вершину. Если, конечно, ещё будет играть или не выйдет замуж за какого-нибудь принца.