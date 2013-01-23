Мельбурнские надежды

Чемпионаты теннисного Большого шлема называются открытыми ещё и потому, что именно на них открываются новые звёзды. Нынешний Australian Open также оказался очень плодовитым, особенно для россиян. Две новые звёздочки плюс одна, очнувшаяся после долгого «криогена», и ещё одна, второй год подряд добравшаяся до четвертьфинала, – да, такого давно уже не было!

Двухмесячное межсезонье теннисные звёзды проводят по-разному. Одни, как Кириленко, устраивают свою личную жизнь, согласившись перед многомесячным расставанием принять кольцо от нетерпеливого Овечкина. Другие, как Шарапова, руководствуясь принципом «Большие деньги идут к очень большим», начинают раскручивать новый бизнес-проект. Даже если речь идёт о такой мелочи, как жевательные конфеты! Хотя, если бы не её имя, ставшее супербрендом, ни один трезвомыслящий потребитель не согласился бы платить за 100-граммовый кулёк приторно-сладких «жевалок» по шесть долларов!

Но есть и теннисистки, кто, устав от постоянных неудач и травм, решаются на кардинальные перемены в своей жизни. Например, публично с грандиозным скандалом избавиться от своего тренера-любовника, как это сделала Надежда Петрова, о чём, наверное, сейчас сильно печалится! Или же украшают своё тело татуировкой в стиле Анджелины Джоли. Немного подзабытая всеми Светлана Кузнецова пошла именно этим путём. Вернувшись после многих лет в любимую Испанию (этот переезд в межсезонье россиянка скромно назвала «возвращением к корням») первым делом отправилась в тату-салон в Валенсии. Там она заказала на тыльную часть руки столь любимую учениками в Шаолине восточную мудрость: «Боль никогда не убьёт меня, это я убью боль». Судя по тому, что процесс татуажа продолжался более пяти часов, помучалась Кузя изрядно. Зато после такого болевого шока она словно возродилась из пепла и заиграла, почти как в старые добрые времена.

Наш человек в Лодзи и протеже Сафина

В конце прошлого сезона будущее российского тенниса рисовалось исключительно в чёрных тонах. Казалось, что ещё пару лет, и красивая сказка под названием «российская теннисная революция» окончательно заглохнет. И Россия на теннисной карте превратится в сырьевой придаток для богатой Западной Европы и безудержно рвущегося в мировую элиту Казахстана. Тем удивительнее оказалось успешное выступление двух молодых игроков – Евгения Донского и Валерии Савиных.

Особенно порадовал Донской – первый за последние годы талантливый парень, появившийся в России. А ведь могло сложиться так, что мы бы о нём никогда и не услышали, если бы тот случайно не попался на глаза Марату Сафину. В щуплом, почти доходяге, парне бывший первый номер мирового рейтинга разглядел большой потенциал и отправил его на стажировку в главную кузницу российских теннисных кадров – Испанию. Там юноша сразу потряс местного тренера, когда на предложение пойти на тренажёр, ответил: «А что это такое?» Оказалось, что до 18 лет Донской ни разу не поднял штангу и даже не катался на велоэргометре, что весьма красноречиво свидетельствует о состоянии теннисной подготовки в России. Но зато теперь благодаря испанцам он уже вошёл в первую сотню и научился терпеть пятисетовые поединки, как это случилось в «битве поколений» против первой ракетки России – Михаила Южного, которую Донской выиграл буквально на зубах.

Пока теннисные функционеры оплакивали очередной, переманенный богатыми азиатскими соседями талант в лице Юлии Путинцевой, на нашем небосводе появилась новая звёздочка, причём оттуда, откуда её никто не ждал – из польской Лодзи. Именно там пару лет назад после долгих мытарств по Европе обосновалась Валерия Савиных с родителями, и, как это часто бывает в России, о ней все тут позабыли. Вспомнили лишь на прошлой неделе, когда теннисистка с российским паспортом и 156-м местом в мировой табели о рангах квалифицировалась в основную сетку и дошла до третьего раунда.

Улыбающуюся во весь рот россиянку западные журналисты окрестили «русской Дженнифер Лоуренс» за её сходство со звездой «Голодных игр». На мой же взгляд, Лера больше похожа на Веру Звонарёву, только без истерик и слёз. Этакий улучшенный клон, который, будем надеяться, повторит достижение оригинала. Если, конечно, в наших нынешних реалиях сохранит российское гражданство и не «перебежит» в братский Казахстан или вообще не останется на Западе.

Однако, как бы ни порадовала нас эта троица, но главным источником позитива в первую неделю AustralianOpen всё же стала Мария Шарапова. Но о её австралийских подвигах – в следующем номере.