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Теперь всё решает мама

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Теперь всё решает мама

Некогда могучая российская теннисная армада за последние годы превратилась в сборище вечных лузеров, не способных продержаться на чемпионате Большого Шлема дольше первой недели. Только Мария Шарапова пока ещё в состоянии вести борьбу за трофеи. Правда, и у неё в последнее время появились проблемы…

Кто тянул её за язык?

«С Шараповой стало трудно работать. Она перестала нам доверять и слушается теперь только одного человека!» – в сердцах воскликнул кто-то из агентов «Ай-эм-джи» сразу после первой пресс-конференции теннисистки на нынешнем US Open. Там Мария призналась, что её до сих пор мучают сильные боли в животе. А также в том, что, несмотря на дефиле с российским флагом на открытии Олимпиады, своей родиной она считает Америку. Напоследок – в том, что вообще не собирается замуж за официального бойфренда Сашу Вуячича ни 10 ноября в Стамбуле, ни вообще.

Своими неожиданными для всегда столь закрытого от прессы человека откровениями Шарапова немедленно породила два взаимоисключающих слуха. Как о своём интересном положении, так и о том, что ради спасения карьеры ей пришлось прибегнуть к аборту. В общем, как в анекдоте: или она украла, или у неё украли. Правда или нет, но неприятный осадок всё же остался! Тем более что Маша, хотя никто её за язык не тянул, на той памятной «прессухе» отказалась от намеченной на ноябрь свадьбы. «Не знаю, кто распускает о нас такие слухи!» – воскликнула сильнейшая российская теннисистка, видимо, держа журналистов, как, впрочем, и болельщиков, за полных идиотов. Ведь всем в теннисном мире давно известно, что идея «свадьбы века» давно родилась в штаб-квартире «Ай-эм-джи». И оборотистая Мария восприняла её с воодушевлением, как возможность за день заработать столько, сколько обычно она зарабатывает за год, – не менее 25 млн. долларов. Так кто же заставил её передумать и пойти против своих, так много сделавших для неё, менеджеров и агентов?

Невидимка выходит из тени

Этим «кто» или, по словам того самого агента, «только одним человеком», оказалась Елена Шарапова – родная мама теннисистки. Тут самое время напомнить, что долгие годы эта Елена с таким маниакальным упорством пряталась от окружающего мира, что породила лавину невероятных слухов о себе. Одни говорили, что её вообще не существует. Другие – что она бросила Марию в детстве. Третьи – что по приказу мужа её навечно заточили в американскую психушку и т.д. Подозрения на счёт Елены регулярно подогревала и сама Шарапова, которая при каждом удобном случае и без него рассказывала, как они с мамой недавно ходили в кино. Или обедали в суши-баре и просто проболтали всю ночь. Так или иначе, но моложавая светловолосая женщина впервые появилась в компании Шараповой только в начале этого года – в Мельбурне. И как-то незаметно, особенно для агентов спортсменки, прибрала все Машины дела в свои руки.

Оказалось, у так долго отсутствовавшей матери есть своё мнение насчёт планов дочери. Так, она выступила против ноябрьской свадьбы. Мол, негоже такой мегазвезде связывать жизнь со словенским переростком. Пусть, мол, и дальше полирует скамейку запасных турецкого баскетбольного клуба «Эфес Пилсен». Да тут ещё занятый спасением карьеры Вуячич перестал уделять должное внимание невесте. Говорят, за прошедшее лето сладкой парочке удалось пообщаться наедине только раз – в начале августа в Лондоне, как раз накануне женского финала. И что вышло из этого свидания, думается, всем известно!

По неподтверждённым данным из шараповского стана, мать теннисистки считает, что дочь должна по примеру её подруги по сборной и тёзки Марии Кириленко подыскать себе мировую знаменитость ранга Овечкина. Или, на худой конец, найти себе какого-нибудь российского олигарха, который бы пылинки с неё сдувал, как Доронин с Наоми Кэмпбелл, и не позволял тратить её заработанные непосильным трудом деньги.

Причина возрастающего день ото дня влияния Елены Шараповой на свою дочь очень проста. Она – единственная оставшаяся женщина в её окружении. У двух американских подруг детства, с которыми Маша прежде тусовалась, сейчас появились постоянные бойфренды и новые интересы. Вот и выходит, что, кроме мамы, Маша больше никому не может поплакаться. И Елена этим умело пользуется, возведя вокруг «кровинушки» крепость, куда ни один чужак не пройдёт. Неудивительно, что американские менеджеры всё чаще с тоской вспоминают о когда-то изгнанном из «рая» отце теннисистки – Юрии Шарапове. Тот хоть порой и вёл себя неадекватно, но зато никогда не вмешивался в бизнес дочери.

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