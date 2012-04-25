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Сербский облом

№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Сербский облом

Проиграв не самым сильным сербкам в домашнем полуфинале Кубка Федерации, женская сборная России по теннису наглядно продемонстрировала, что без Звонарёвой и, особенно, Шараповой является всего лишь второразрядной командой.

По песчаному льду

Судя по той бурной радости, которую испытала немногочисленная дружина гостей после того, как Елена Янкович выиграла у Светланы Кузнецовой, победа в матче стала для сербок огромным сюрпризом. Ведь это только на бумаге бывшие юги выглядели грозной силой – у какой ещё сборной есть в составе две, пусть даже и бывшие, но первые ракетки мира? Правда, эти две теннисные королевы – Ана Иванович и Елена Янкович – блистали в уже далёком от нас 2008 году и запомнились… неприкрытой враждой между собой. Низкорослая, больше похожая на монголку, чем на славянку, Янкович в те времена люто ревновала к очаровательной и зарабатывающей, как и Шарапова, миллионы на своём сексапиле Иванович.

Однако те многочисленные жизненные удары, которые пришлось перенести двум теннисным суперзвёздам за прошедшие четыре года, вынудили Елену и Ану перейти от откровенной вражды к более мирному существованию. И это не замедлило сказаться на результатах сборной Сербии, которая впервые в своей истории дошла до полуфинала Кубка Федерации. Дошла несмотря на кадровые проблемы: четвёртую – необходимую по регламенту турнира – ракетку сербы нашли в… Москве. Ею стала дочь сербских беженцев – Александра Крунич, которая на русском говорит лучше, чем на родном, и до сих пор не сыграла ни одного матча в Женском Туре. С учётом того, что Иванович долго никак не могла решить: приезжать в Москву или нет, россиянки изначально считались фаворитами в этом славянском противостоянии.

По старой русской традиции руководство нашей федерации вспомнило о подборе арены для матча в самый последний момент. И вместо занятого «Олимпийского» пришлось выбрать огромный ходынский «Мегаспорт», который никогда прежде не принимал подобные соревнования. Это было бы ещё полбеды, если бы организаторы не взяли в качестве покрытия – грунт. И в результате мегаспортовский лёд при контакте с привезённым с Запада песком стал таять со скоростью айсберга в океане, из-за чего на покрытии начали появляться… ямы. Так что все пять дней тренировок в «Мегаспорте» проходили под стоны теннисисток и проклятия функционеров. Был момент, когда сербов так это допекло, что они, как говорят, предъявили ультиматум – или вы приводите корт в порядок, или мы отказываемся играть. Угроза сработала, и после двухдневных усилий состояние корта улучшилось: ямы там исчезли.

Во всём виновата… любовь

Но на этом неприятности для хозяев не закончились. Звонарёва, считавшаяся в отсутствие Шараповой первой, отказалась выступать под предлогом очередной травмы. Ставшая неожиданно для всех вторым номером Мария Кириленко, хотя и прилетела в Москву, но мыслями пребывала в Штатах рядом со своим Овечкиным и выкладываться на тренировках не собиралась. А потом, как это обычно бывает у влюблённых теннисисток, и у неё вдруг обнаружилась незалеченная травма. Вот так накануне матча у сборной России оказался новый лидер – Анастасия Павлюченкова. Девушка без сомнения очень талантливая, но явно не годящаяся хотя бы в силу своей молодости на эту роль. Единственным лучиком света в этой ситуации стало решение Светланы Кузнецовой сыграть за сборную. Хотя она, до сих пор не квалифицировавшаяся на Олимпиаду, могла и пропустить за выслугу лет с чистой совестью этот матч.

Кстати, о Кузе. Она появилась в Москве с новой, ещё более короткой, чем у Шараповой, причёской. Но если Шару заставили сменить имидж её спонсоры, то в истории со Светланой не обошлось без мужчины. Если верить злым языкам, у Кузнецовой впервые за последние годы появился бойфренд из спаррингов, что весьма благотворно отразилось как на её психике, так и на игре. Во всяком случае именно Светлана сравняла счёт в субботу, выиграв у прилетевшей в последний момент Иванович и оставив нам большие надежды на победу. Но они быстро испарились уже днём в воскресенье, когда приспособившаяся к песчаному льду теннисная секс-бомба №2 (кто первая, надеюсь, всем ясно) не оставила камня на камне от нашего формального лидера – Павлюченковой. А решающее слово осталось за маленькой Янкович, которая всегда била Кузнецову вне зависимости от того, какая у неё причёска и есть ли бойфренд. Побила и на это раз! Вот так из-за стечения обстоятельств наша сборная проиграла полуфинал Кубка Федерации, хотя по всем прикидкам должна была его выиграть.

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