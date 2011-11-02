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В игру вступает Иванка

№ 43(284) от 03.11.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ, фото автора ]

В игру вступает Иванка

В те дни, когда Мария Шарапова мучилась на итоговом чемпионате WTA в Стамбуле, в Москве отпраздновала своё 16-летие та, которую заокеанские менеджеры и спонсоры окрестили «будущим секс-символом мирового тенниса» – Иванка КАРАМАЛАК. И со следующего сезона россиянка с болгарскими корнями и турецкой фамилией (кстати, она переводится как «молодая чёрная буйволица») получила возможность выступать на взрослых соревнованиях и наконец-то сможет бросить вызов главной теннисной красавице…

У топ-менеджеров слюнки текут

С потенциальной наследницей Шараповой и дочерью бизнесмена Григория Карамалака ваш корреспондент встретился в весьма подходящем для такого общения месте – самом элитном теннисном клубе Москвы, что на Мичуринском проспекте. Вблизи 16-летняя девушка оказалась удивительно похожей на популярную голливудскую актрису Джордану Брюстёр – героиню «форсажного сериала». И стало ясно, почему за право получить контракт со столь красивой юниоркой в жестоком клинче сегодня сошлись три крупнейших в мире тенниса менеджерских конторы.

– Иванка, судя по крепкому загару, ты недавно вернулась из заморских краёв. Наверное, отдыхала где-то в тропиках?

– Да что вы, какой отдых! Октябрь-ноябрь – едва ли не самый напряжённый период в моём календаре. Вот уже второй год я начинаю его в столице Шри Ланки – Коломбо, где проходят один за другим два суперрейтинговых турнира. Один из них (в категории до 18 лет) я выиграла, а в другом дошла до финала. Так что нынешний сезон, можно сказать, заканчиваю на мажорной ноте, поднявшись в рейтинге более чем на 400 позиций.

– Твоя карьера явно не вписывается в последние веяния теннисной науки, требующей начинать тренировку ребёнка аж с двухлетнего возраста. Ты, наверное, единственная профессиональная теннисистка на этой планете, начавшая заниматься в 12 лет – почти предпенсионном для тенниса возрасте!

– Справедливости ради следует сказать, что теннисным азам меня обучили родители ещё в раннем детстве, так что к моменту начала тренировок я уже не была «чайником». Но то, что мне пришлось начать так поздно, заставляет работать вдвое, а то и втрое больше, чем мои сверстницы. Ради тенниса постояно приходиться чем-то жертвовать! Вот, например, за две недели пребывания на Шри-Ланке я так и не смогла ни разу искупаться в океане. Представляете, каково это – работать по 10 часов в сутки, когда неподалеку от тебя самый лучший пляж на планете, а ты не можешь заскочить туда даже на пять минут! 

– А тебя не звали тренироваться в Америку или Испанию?

– Звали, и не раз! Но я, хоть и не родилась в России, считаю Москву своим любимым городом. Тренироваться тут мне одно удовольствие, а уж здешние тренеры по своей квалификации и душевности стоят на порядок выше любого иностранного специалиста!

Не оставлю тренера ни за какие миллионы

– Кстати, а кто тебя тренирует?

– Моего тренера зовут Екатерина Кожохина, в прошлом она была очень известной парной теннисисткой. Она стала для меня кем-то вроде второй мамы. И я её никогда не брошу, даже если сам Ник Боллетьери предложит миллион за право тренировать меня.

– А кто-то из нынешних теннисных звёзд является твоим кумиром?

– Я не люблю обзаводиться идолами, но скажу, что очень уважаю Веру Звонарёву. Благодаря тому, что они с Катей – лучшие подруги, я регулярно общаюсь с ней и получаю разные советы. Например, как варьировать тактику на корте или переломить неудачно складывающийся матч. Между прочим, Вера мне советует не форсировать переход в профессиональный Тур. Говорит, что чем позже я там окажусь, тем успешнее буду выступать. И, глядя на мучения многих бывших юниорок во взрослом теннисе, с этим трудно не согласиться.

– И каковы же тогда твои планы на будущее?

– Сейчас все мои помыслы связаны с подготовкой к декабрьскому «Оранж Боулу» (чемпионат мира среди юниоров. – Прим. «АН»). А в следующем году собираюсь достичь первой юниорской десятки, чтобы получить более высокий рейтинг для дебюта во взрослом Туре.

– Американский журнал «Теннис» окрестил тебя Иванкой № 2, найдя много общего между тобой и знаменитой в Штатах Иванкой Трамп. Та тоже начинала как теннисистка, потом стала топ-моделью, а в 25 лет возглавила миллиардный бизнес отца. Нет ли у тебя в мыслях совершить нечто подобное?

– Лично мне это прозвище не понравилось! Как всякая спортсменка, я не люблю быть второй. Да, у меня с тёзкой славянские корни, я действительно собираюсь по окончанию школы поступать в бизнес-колледж. И была бы не прочь попробовать себя и на подиуме. Но при условии, что всё это не будет мешать моей теннисной карьере. Надеюсь, что уже через несколько лет люди будут говорить обо мне исключительно как о Иванке номер один!

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