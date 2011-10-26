Теннис, ревность и пустые трибуны

Замышлявшийся ещё во времена перестройки как пятый чемпионат Большого Шлема «Кубок Кремля» за последние годы деградировал настолько, что превратился во второразрядный и никому из суперзвёзд не нужный турнир со скукожившимся до семи сотен тысяч долларов призовым фондом. А если не едут звёзды, то и публика не идёт. Вот и финальный день последнего «Кубка» прошёл почти при пустых трибунах «Олимпийского».

О том, какой был уровень нынешнего турнира, лучше всего демонстрирует появление в его полуфинале Николая Давыденко, игравшего практически на одной ноге и давно уже разучившегося сильно подавать. И то, что в 1/2 женского финала пробилась Елена Веснина, давно уже переквалифицировавшаяся в парного игрока. Неудивительно, что в Москве нашлось не так много эстремалов-болельщиков, готовых потратить свой законный выходной на мучительное созерцание «сербского междусобойчика» в мужском финале. А также того, как новая подруга бывшего бойфренда Динары Сафиной сражается с «горячей эстонской девушкой» Канепи.

Как уже стало традицией, всё самое интересное на «Кубке Кремля» происходило не на кортах, а за их кулисами. Теннисистки и теннисисты ещё только готовились к матчам в основной сетке, когда в половине седьмого утра в понедельник Динара Сафина была разбужена трелью дверного звонка. Спросонья на чистом автомате девушка добрела до двери и, открыв её, обнаружила перед собой трёх незнакомых мужчин. Незваные гости протянули ей удостоверения офицеров Всемирного антидопингового агентства и потребовали от хозяйки немедленно сдать анализ мочи на… допинг-тест. Казалось бы, при чём здесь Сафина, которая вот уже полгода нигде не играет и опустилась на 130-е место в мировом рейтинге? Но и «охотников за допингом» понять можно! Доступ к действующим теннисным звёздам им по разным причинам заказан. Но стоит только игроку вылететь из «лиги неприкасаемых», как тут же антидопинговые шакалы начинают прессовать его, как это они сделали сейчас с Динарой.

Сдав анализ и отвязавшись от «охотников» как минимум на три месяца, Сафина отправилась в «Олимпийский», где её и так не самое лучшее настроение окончательно испортилось. Потому что в списке участниц турнира она обнаружила Доминику Цибулкову. Вражда между миниатюрной словачкой и высоченной россиянкой вспыхнула прошлым летом, когда Доминика наняла в качестве тренера, а затем и любовника Желько Крайана. Именно он выполнял в своё время аналогичные обязанности при Сафиной. И хотя в начале года Динаре под давлением родных пришлось уволить хорватского мачо, но чувства к нему она сохранила. Потому-то предпочла больше не появляться на стадионе, только бы не встречаться с Желько. Однако это оказалось излишней мерой, поскольку уже в первый день в Москве словацко-хорватский тандем так переусердствовал с постельной акробатикой, что Крайан с травмированной спиной был вынужден вернуться домой. А в его отсутствие Цибулкова взяла да и выиграла «Кубок Кремля»!

Кстати, в аналогичной ситуации оказалась и Вера Звонарёва, когда увидела своего бывшего – Сергея Демёхина. Тот в свою очередь не отказал себе в удовольствии прокомментировать появление экс-подруги в стиле «ню» на обложке заморского календаря. Бывший манекенщик Дома Армани, раскритиковал фотографов, сказав, что Звонарёва в жизни выглядит куда симпатичнее, чем на календаре и тем более на корте. Говорят, что, когда доброхоты донесли до Веры эти его слова, та ударилась в слёзы, сочтя их за оскорбление. И тотчас покинула Москву, лишь бы снова не пересекаться с Демёхиным.