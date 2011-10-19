Битва телебогинь

Многолетнее соперничество на корте между Анной Курниковой и Еленой Дементьевой недавно вышло на новый уровень. В октябре почти одновременно в США и России стартовали два телепроекта – «Самый большой лузер» и «Кухня». Они специально созданы «под» бывших звёзд российского тенниса…

Когда-то Вера Семёновна Дементьева любила устраивать выволочку глупым журналистам, осмелившимся обозвать её дочь сексуальной и красивой. «Вы не сравнивайте Лену с этой вертихвосткой Курниковой. Она должна играть, а не вилять бедрами, как эта!» – говорила в такие минуты мать «Елены Прекрасной». В те, уже такие далёкие, времена высокая, порой казавшаяся немного нескладной, Дементьева находилась в тени блистательной и не по годам сексапильной Курниковой. Спонсоры бегали толпами за «теннисной Лолитой», тогда как на скромницу Лену обращали внимание разве что производители биокефира. И какой толк от того, что Дементьева выиграла Олимпиаду и 16 турниров, если за свою долгую карьеру она сумела заработать «не больше» 17 млн. долларов. Всего лишь одну пятую от только рекламных доходов Курни.

Все эти годы Дементьевы – и мать и дочь – на дух не переносили более удачливую соперницу. И постоянно жаловались на вопиющую несправедливость. Мол, «одни должны пахать, как проклятые, тогда как другие купаются в миллионах». И вовсе неслучайно, что Дементьева по-настоящему расцвела только после того, как в 2003 году Курникова из-за не поддающейся лечению травмы голеностопа была вынуждена повесить ракетку на гвоздь.

Вечная невеста поп-звезды

К моменту выхода на пенсию Курни было всего 22 года, и на её банковских счетах лежало примерно 50 млн. долларов. Разумеется, не считая двух вилл и четырёх квартир по обе стороны океана. Поэтому она могла позволить себе такое удовольствие, как несколько лет ничего не делать, нежась в объятиях одного из главных мировых секс-символов – Энрике Иглесиаса. Иногда, устав от вечной лени, она предпринимала попытки подыскать себе работу – не столько ради заработка, сколько ради развлечения. Но все её попытки прорваться в Голливуд не увенчались успехом. А дебют на спортивном канале ESPN вообще закончился конфузом.

Выступая в качестве специального корреспондента на Открытом первенстве США, Анна запомнилась лишь тем, что постоянно хихикала и путала слова в прямом эфире. Тогда (а дело было в 2007 году) телебоссы смогли вытерпеть её только три дня, после чего с позором уволили. И все последующие годы Анна по большей части проводила на их общей с Энрике вилле в пригороде Майами. Где в перерывах между загаром и массажем постоянно жаловалась каждому встречному на интимные проблемы её бойфренда и его неспособность зачать ребёнка.

Жена хоккеиста

Жизнь Дементьевой тоже не отличалась разнообразием. С весны 2004 года в ней был только один мужчина – в прошлом звезда НХЛ, а теперь питерского СКА, Максим Афиногенов с многоговорящим прозвищем Безумный Макс и совсем простоватым лицом. Вера Семёновна, конечно, пыталась было отвадить от дочурки совсем не аристократического жениха. Но против этой всепоглощающей любви даже она – железная леди российского тенниса – оказалась бессильна. Какие только должности «Елене Прекрасной» не предлагали после неожиданного ухода из тенниса! Вице-президента Российской федерации тенниса, члена исполкома МОК и, наконец, комментатора на канале «НТВ+». Но, видимо, Дементьева за четверть века так наелась кортами, что просто слышать о теннисе не могла.

И вот, когда уже все смирились с тем, что Дементьевой суждено стать домохозяйкой, Лена снова удивила всех, выбрав пока ещё экзотический кабельный канал Континентальной хоккейной лиги. Специально для неё там придумали программу – «Кухня», где Дементьевой теперь приходится заниматься тем, что она так ненавидела в последние времена: расспрашивать о личной жизни коллег своего мужа.

…По иронии судьбы, выход первой «Кухни» совпал с появлением на американском канале Эн-би-си нового экстремального шоу «Большой лузер», где вечная визави Дементьевой – Курникова выступила в роли сурового тренера отчаянно пытающихся похудеть толстяков. Судя по рейтингам, дебют Курниковой в новой ипостаси прошёл в Америке на «ура». А вот про первый опыт москвички этого не скажешь, ввиду отсутствия у «КХЛ-ТВ» общедоступных рейтингов. Так что пока приходится полагаться на лондонских букмекеров. Они уже начали принимать ставки на то, кого из теннисных красоток уволят раньше. По мнению не избалованных хоккеем британцев, лузером окажется именно Дементьева – ведь она всегда проигрывала Курниковой.