Вечно вторая

Очередное сокрушительное поражение Веры Звонарёвой в финале предпоследнего в сезоне супертурнира в Токио ещё раз продемонстрировало, что вторая ракетка России просто психологически не способна на большие победы.

С недавних пор в женском теннисе появился новый термин «постоянная полуфиналистка», которым теперь именуют двух самых стабильных теннисисток мирового рейтинга – Каролин Возняцки и Веру Звонарёву. Действительно, и датчанка, и россиянка на всех турнирах, где они выступают, доходят, как правило, до полуфинала. Благодаря регулярно получаемым так очкам девушки могут уверенно себя чувствовать наверху табели о рангах. Возняцки, например, вот уже 14 месяцев подряд пребывает во главе женского тенниса, при этом ни разу не дойдя до финала хотя бы одного чемпионата Большого Шлема.

Случайный финал

Послужной список Веры Звонарёвой столь же «впечатляющ». За сезон она выиграла всего два второразрядных турнира, но зато после Токио прочно обосновалась на третьей строчке рейтинга. То, что Звонарёва в Японии дошла до финала, было чистой случайностью. Организаторы под давлением многочисленных спонсоров сделали всё, чтобы расчистить путь к победе для Шараповой и максимально усложнить жизнь её конкуренткам. Зная любовь Саманты Стосур к пирожным, её поселили в гостинице напротив лучшей кондитерской в Токио. А чтобы отвлечь Возняцки от тенниса, в Японию командировали её бойфренда – новую суперзвезду гольфа Рори Макилроя. Но все эти планы по возведению Шараповой на теннисный престол рухнули на прошлой неделе. Мария буквально на пустом месте подвернула ногу и потянула ахилл. Вот так неожиданно для себя Вера вышла в финал только для того, чтобы в очередной раз проиграть. После её токийского фиаско стало ясно, что и так уже немалый список соперниц, при виде которых в глазах Звонарёвой появляются слёзы и ракетка вываливается из рук, пополнился ещё и Радьвански.

Синдром имени Веры

В отечественном женском теннисе и прежде было немало нервных особ вроде Елены Дементьевой. Но даже на фоне Елены Прекрасной с её знаменитым криком «Мамочка, забери меня отсюда!» Звонарёва всегда выделялась своей гиперэмоциональностью. Кстати, специалисты до сих пор не могут прийти к единому мнению, почему такая уверенная и жизнерадостная девушка в обычной жизни, Вера на корте постоянно впадает в хандру, превращаясь в настоящую Рёву. По мнению одних, причина такой слезоточивости теннисистки кроется в её непростом детстве. Рано лишившись отца, Звонарёва выросла в «бабьем царстве» под аккомпанемент постоянного выяснения отношений в семье между мамой и бабушкой. Отсюда, мол, у Веры и возникла привычка впадать в слёзы при первых же трудностях.

Другие считают, что особенности детства вынуждали Звонарёву отчаянно искать мужчину, могучие плечи которого могли прикрыть её и от жизненных, и от спортивных невзгод. А поскольку с противоположным полом Вера могла общаться только на кортах, у неё и возникла странная на взгляд постороннего привычка влюбляться в своих тренеров или спарринг-партнёров. Два года назад она, казалось, нашла мужчину своей мечты – тренера Сергея Демехина. Благодаря этой любви она взлетела аж до второго места мирового рейтинга. Но в начале этого года её «лав-стори» закончилась шумным скандалом. Как утверждали потом знающие люди, тренер-бойфренд попросил у любимой вдвое увеличить ему зарплату. Это нормальное в наш век требование теннисистка якобы расценила как предательство их любви и рвачество, выставив любимого мужчину за дверь. И вот уже который месяц Вера отчаянно пытается доказать прежде всего экс-бойфренду, что прекрасно может обходиться без него.

Правда, как показал токийский финал, нынешний её «защитник» Алексей Агеев полноценной заменой Демехину так и не стал. Дважды в самые критические моменты матча Вера вызывала его на корт, а тот, лишь и твердил одну фразу: «Таскай её!» Как будто Звонарёва не в теннис играла, а на ринге боксировала!

Впрочем, есть одна область, в которой Вере всё же удалось опередить конкуренток. Недавно она в компании десяти других спортсменок совсем за бесплатно снялась… обнажённой для календаря телекомпании ESPN. И стала таким образом первой «ню» среди теннисных суперзвёзд. Интересно, как отреагируют на это «начинание» в МГИМО, где Звонарёва в пику спортивной карьере продолжает учиться? А также Президентская комиссия по делам ЮНЕСКО, в составе которой она вот уже третий год числится?