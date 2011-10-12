Я не творю себе кумиров

С недавнего времени интерес к спортивным единоборствам у нас в стране заметно возрос. Можно сказать «второе рождение» популярности переживает бокс. За ним подтягиваются и более «экзотичные» виды: «смешанные» бои, кикбоксинг и так далее.

Этот бурный процесс заметен и телезрителям, и пользователям Интернета, короче, всем, хоть в малейшей степени включённым в системы массовых коммуникаций. Свою роль в росте интереса к этим видам спорта сыграли многие факторы: выросла когорта российских промоутеров – категория специалистов, ранее в России вовсе неизвестная. Наши теперь не только «подтянулись» в организаторском мастерстве до западных коллег, но начинают даже превосходить их.

Но, главное, конечно, сами спортсмены, сами бойцы. Один из видов, демонстрирующих сегодня, пожалуй, самую уверенную динамику, – кикбоксинг. И сегодня наш собеседник – известнейший российский кикбоксер, владеющий множеством титулов (самый свежий – чемпион Европы по версии ­WAKO PRO) Кирилл ИВАНОВ.

Противостоять нестабильности

– Кто-нибудь уже бросил вам новый вызов после того, как вы в тяжелейшем финале вырвали победу у серба Братислава Илича? Какая следующая высота?

– В планах на ближайшую перспективу – биться за звание чемпиона мира. Однако мне необходимо восстановиться. Всё-таки такой фактор, как травмы, – это серьёзно. Но, думаю, мне удастся с этим справиться.

– С чем, на ваш взгляд, как профессионала, связан бурный рост интереса к спортивным единоборствам вообще и к кикбоксингу в частности?

– Одна из главнейших причин – это ощущение людьми, социумом в целом некоей тревоги. Времена нынче непростые, и на уровне подсознания многие начинают ощущать потребность быть готовыми к защите, причём в широком смысле слова. Выросла потребность защищать всё: от личных интересов и собственной семьи до, не побоюсь высокопарности, Родины. И эта потребность порождает, в частности, упомянутый вами интерес. Впрочем, это моё личное мнение, может быть ошибочное, но основано оно на анализе того, что мне приходится наблюдать ежедневно.

– Раньше – до эры ныне прочно вошедшего в нашу жизнь профессионального спорта – с ранжированием чемпионов всё было просто и понятно. Есть – допустим, у боксёров – такая-то весовая категория, есть чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры. Кто чемпион – тот и сильнейший. Теперь же в глазах пестрит от различных версий. Как же всё-таки определить «самого-самого»?

– Применительно к кикбоксингу такой (смеётся) проблемы нет. Кикбоксеры ориентированы на WAKO PRO – самую престижную версию соревнований. Все копья за титул, как вы сказали, «самого-самого» ломаются именно в ней. Она – мерило, эталон и т.п.

Спорт и семья – неразлучны

– Вы широко известны не только как боец, но и как тренер. В вашем родном подмосковном Дедовске у вас школа кикбоксинга, в которой занимаются свыше ста мальчишек. Какую сверхзадачу ставите вы для себя – тренера? Воспитать как можно больше титулованных спортсменов или просто отвлечь ребят от сомнительных «прелестей» улицы?

– Конечно, приятно, когда тобой выращен чемпион мирового уровня. Это, безусловно, одна из целей моей, точнее нашей, командной работы. Но мы ставим и другие задачи. Формирование личности молодого человека крайне важно. Подготовка подростка, юноши к осознанному (подчеркну – именно осознанному) выполнению своего воинского долга – также один из наших приоритетов. Много наших воспитанников идут в российские силовые структуры. Отвлечение от улицы – однозначно да. У нас много учеников из так называемых проблемных семей. Большинство родителей наших ребят отнюдь не богаты, а школа наша – бесплатная.

Более того, ребята снабжаются всей необходимой экипировкой. В нынешних экономических условиях это очень важно. А что делать? Ищем, а главное – находим спонсоров. Администрация, городская и областная, конечно, оказывают поддержку. В общем – крутимся (смеётся)... Нас поддерживают много серьёзных людей. Например, московский предприниматель Антон Треушников очень много нам помогает, в частности, с решением широкого круга юридических вопросов.

– Сил, наверное, всё это отнимает массу. А у вас ведь семья...

– Да уж... Двое детей – дочери четыре года, сыну полгодика. Но... Жена относится с пониманием, она ведь – Дарья Иванова-Шишкина! Потитулованее меня будет (смеется). Трёхкратная чемпионка мира. Так что приходится держать себя в форме не только в зале, на ринге. Дочка тоже уже приобщается к тренировкам. Сыну, конечно, пока рановато, но со временем...

– У вас есть кумиры среди коллег-спортсменов?

– Кумиров себе не сотворяю. Есть люди, к которым я отношусь с огромным уважением. Среди них наши боксёры Александр Поветкин, Денис Лебедев. Среди кикбоксеров – мой одноклубник Денис Лукашов, абсолютный чемпион мира. И конечно, наш Фёдор Емельяненко. Он для меня спортсмен именно с большой буквы. Его уважительное отношение к соперникам – настолько редко встречаемое явление в спорте. Для меня эта его черта – одна из самых значимых...