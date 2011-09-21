Казанские мучения

Одолев с огромным трудом и с традиционным счетом 3:2 второразрядную команду Бразилии, наши теннисисты сохранили прописку в группе сильнейших Кубка Дэвиса. Тем самым они продлили агонию мужского тенниса в России еще на один год.

Сборной России было грех жаловаться: из всех возможных соперников в матче навылет ей достался, пожалуй, самый слабейший – Бразилия. Но ведь и наша команда последние годы не блистала и постепенно превратилась в самую возрастную сборную Кубка Дэвиса. После того как вторая наша ракетка Николай Давыденко (30 лет и 36-е место в рейтинге АТР) под предлогом очередной травмы отказался от участия в Кубке, в распоряжении капитана Шамиля Тарпищева оказались лишь четверо проверенных временем ветеранов. Михаил Южный (29 лет, 32-е место в рейтинге), Дмитрий Турсунов (29 лет, 41-е место), Игорь Куницын (30 лет, 58-е место) и Игорь Андреев (28 лет, 99‑е место).

Конечно, с такими старичками выходить против сербов или испанцев было бы смерти подобно. Но против бразильцев, последний классный игрок которых – Густаво Куэртен – повесил ракетку на гвоздь еще лет пять назад, такой номер мог вполне прокатить. И, как показали дальнейшие события, хоть со скрипом, но действительно прокатил.

На родине «Рубина» и «Ак Барса»

Впервые в истории ХХI века россияне принимали соперника за пределами МКАД – в Казани. По официальной версии, это было сделано с целью пропаганды тенниса в провинции. По неофициальной, в связи с невозможностью нашей федерации оплатить сильно возросшую аренду спорткомплекса «Олимпийский». К счастью, этим летом в столице Татарстана – специально под грядущую Универсиаду – открылся первый в стране стопроцентно теннисный комплекс. В нем можно не только тренироваться, но и проводить матчи и турниры. Правда, вместительность трибун оказалась даже по теннисным меркам невелика – чуть более 3 тысяч зрителей.

Но даже эти «малышки» в течение всех трех дней поединка оставались наполовину пусты, что неудивительно в городе «Рубина» и «Ак Барса». Маргиналов же, рискнувших в выходные дни отправиться в самый дальний конец Казани на теннис, можно смело разделить на две части. На тех, кто пришел выпить пивка и посмотреть на необычную забаву, и тех (преимущественно девушек), которые страстно мечтали познакомиться с признанными красавчиками Турсуновым и Андреевым.

В результате первые, совершенно неосведомленные о теннисном этикете, постоянно перемещались во время розыгрышей по трибунам, а вторые буквально терроризировали понравившихся теннисистов. А если учесть, что организаторы (в силу пресловутой экономии электроэнергии?) решили уменьшить накал ламп в зале, то обстановку во время матча в казанском комплексе можно смело назвать близкой к экстремальной.

Когда на кону миллион

Как известно, России и Бразилии судьба послала по два непростых испытания: провести в ближайшие годы Олимпиады и чемпионаты мира по футболу. Но на этом сходство между огромными странами, в общем, и заканчивается. Благодаря бурному росту экономики Бразилия теперь в состоянии позволить себе вкладывать по 100 млн. долларов ежегодно только в развитие тенниса. Тогда как Тарпищев никак не может выбить нескольких «лимонов» просто для спасения тенниса в России.

Вот и у казанского матча оказался финансовый привкус. В случае поражения россиянам пришлось бы покинуть Мировую группу Кубка и оказаться в Первой евро-африканской. Помимо сомнительного удовольствия играть в Нигерии или на Мадагаскаре подобный исход грозил обернуться финансовыми потерями примерно в миллион долларов. Огромной суммой денег – для обнищавшей нашей федерации тенниса.

Что же касается самого матча, то он проходил по уже ставшей у нас традицией схеме – сначала цветы, потом валидол, а в самом конце – шампанское. В который уже раз россияне накануне третьего дня проигрывали в счете. А затем благодаря титаническим усилиям Южного, а потом уже с помощью Турсунова вырвали победу в матче. Правда, у подавляющего большинства специалистов, наблюдавших за казанскими мучениями наших, сложилось мнение: с такой командой нам в 2012 году ничего не светит в Мировой группе Кубка Дэвиса.

А заменить «старичков» просто некем! Шалва Джанашия – единственный юниор, вызванный Тарпищевым на сбор в Казань, все три дня просидел на трибуне… стуча ложкой по пустой кастрюле. Что и говорить, стучал он самозабвенно. Но хватит ли ему этого ценного навыка для того, чтобы заменить в сборной хотя бы Давыденко, – это еще бабушка надвое сказала!