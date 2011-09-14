«Странный» финал

Мы уже привыкли, что странными могут быть только футбольные матчи, причем чаще всего – в российской премьер-лиге. Однако, как показали события последней недели на Открытом первенстве США, «договорняки» случаются не только на полях, но и на теннисных кортах…

Бешеные ставки

Сразу по окончании US Open-2011 одна из нью-йоркских газет озвучила цифру – 79 млн. долларов. И это была вовсе не сумма доходов, полученных организаторами, и не потери спонсоров Марии Шараповой. Нет, именно столько заработали на тотализаторе те невероятные провидцы, кто поставил на победу Саманты Стосур в женском финале над Сереной Уильямс.

Не секрет, перед их матчем все аналитики (причем не только американские, но и европейские и даже земляки Саманты – австралийцы) предрекали в один голос младшей из Уильямс четвертую в ее карьере победу в Нью-Йорке. За несколько часов до начала финала американские и, что гораздо важнее, лондонские букмекеры фактически перестали принимать ставки на американский «бульдозер», незадолго до этого вкатавший в бетон нынешнюю первую ракетку – Каролин Возняцки. Нет, они не вводили формального запрета, а просто установили курс, сделавший бессмысленным любую ставку, – 8 долларов выигрыша на каждые 10 поставленных! Зато показатели на победу Стосур росли как грибы после дождя. И достигли невероятного для соревнований столь высокого ранга 1 к 16.

Однако нужно было быть большим авантюристом или очень богатым человеком, чтобы ставить в женском финале на победу австралийки больше 10 долларов. Таковые нашлись – целых 26 человек! На этот факт мало кто обратил бы внимание, если бы среди взвода оригиналов не оказалось полторы дюжины людей, поставивших от 50 до 200 тыс. долларов. И что действительно напрягло американские компетентные органы – из 18 рисковых парней трое оказались армянами, четверо – грузинами и 11 – русскими. Естественно, всех сразу записали в славную русскую мафию, о существовании которой в Штатах стали забывать. Но вспомнили снова лишь после того, как одновременно с US Open

на одном из каналов стартовал показ невероятно вульгарного даже по меркам Брайтон-Бич реалити-шоу «Русские куколки». Сразу возник вопрос: как и с помощью чего русская мафия смогла добиться столь выгодного для себя результата игры на тотализаторе?

В прежние времена американские мафиози достигали нужного им результата путем сговора между двумя противоборствующими сторонами. Как это было, например, в 1964 году с сенсационной победой Кассиуса Клея над таким же непобедимым, как Серена, Сони Листоном. Конечно, в наши времена их русские коллеги вряд ли бы решились на угрозы и шантаж одной из заокеанских «икон». Но, с другой стороны, ни один современный русский «бизнесмен» в здравом уме никогда бы не решился поставить 100 тыс. долларов на заведомо гиблый номер. Выходит, они точно знали, что после полудня вся такая могучая и непобедимая Уильямс будет чувствовать себя не в своей тарелке.

Приемчик в стиле Медичи

С третьего гейма первый сет и весь финальный матч проходили под диктовку австралийки. Было заметно: Серена тяжело двигается, обливается потом и никак не может утолить жажду во время перерыва. А ведь за 18 часов до этого Уильямс в полуфинале буквально летала по корту и победила, не прилагая особых усилий. Неудивительно, что сразу после ее сенсационного поражения поползли слухи, будто Серену чем-то опоили.

За три часа до матча американка пообедала в столовой для игроков, где помимо прочего съела овощной суп-пюре. Подозрения еще более укрепились, когда стало известно, что на раздаче супа в столовой стояла повариха с армянской фамилией Геворкян. Сразу после финала она исчезла и так и не пришла за своей зарплатой. Судя по всему, женщина подсыпала чемпионке какой-то тормозящий наркотик, за что и получила куда больше причитавшихся ей в тот день 80 долларов. Если это так, то русская мафия совершила, без преувеличения, самую успешную операцию за все свое время пребывания на американской земле!