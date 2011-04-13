Весна для Весниной

Еще совсем недавно Елену Веснину считали самой незаметной из российских теннисисток. Она не выигрывала турниров, сторонилась журналистов и, в отличие от бывшей землячки Шараповой, совсем не эксплуатировала свою сексапильную внешность. Но этой весной все изменилось – тихоня Веснина вышла из тени. Выиграла в Индиан-Уэллсе, а на прошлой неделе дошла до финала другого супертурнира в Чарльстоне, заработав за три недели больше, чем за два последних сезона…

Главная олимпийская надежда?

Не так давно эксперты американского журнала Tennis сделали первый прогноз на приближающуюся Олимпиаду в Лондоне. Оказалось, что больше всего шансов взойти на пьедестал в олимпийском Уимблдоне у россиянок. Например, у Весниной: 75 процентов в сравнении с 62 у Звонаревой, 53 – у Шараповой и скромными 37 – у Кузнецовой. Предвижу удивление на лицах тех наших читателей, кто постоянно следит за теннисными турнирами. Как может теннисистка, занимающая всего лишь 45-е место в мировой табели о рангах, считаться фаворитом олимпийского турнира?

Но в том-то и дело, что эксперты имели в виду не одиночный турнир, где до Чарльстона Лена, прямо скажем, не блистала, а соревнования в парном разряде. Здесь Веснина вместе с напарницей Саней Мирзой столь бурно прогрессирует, что в недалеком будущем может возглавить мировой рейтинг. Но поскольку на Олимпиаду интернациональные дуэты не допускаются, у Шамиля Тарпищева теперь появилась еще одна головная боль: кого подобрать в пару к Весниной.

«Вечная неудачница»

Когда не так давно автор этих строк при встрече поздравил одного из руководителей нашей федерации с победой Весниной – Мирзы в Индиан-Уэллсе, тот в ответ замахал руками: «Да кому нужен этот парный разряд!» Что ж, пренебрежительное отношение к соревнованиям пар даже с учетом их олимпийского статуса – отличительная черта российского тенниса. Среди наших звезд бытует мнение, что парный разряд – это полный отстой и играть в нем можно лишь ради дополнительного приработка. И если какой-нибудь теннисист или теннисистка переключаются с одиночки на пару, к ним тотчас приклеивается ярлык «лузера». Нечто подобное в свое время произошло с Анной Курниковой, которая в памяти болельщиков осталась вечной неудачницей, хотя и выиграла пять чемпионатов Большого Шлема в паре с Хингис.

То же случилось и с нашей героиней. Долгие годы ведущие специалисты – от Юткина до Чеснокова – пытались превратить ее в сильную одиночницу. Что только они не делали! Заставляли бегать кроссы босиком по песчаному пляжу, сажали на суровую диету. Водили в театры и даже учили рисовать акварели (видимо, для повышения интеллекта). Но выше 23-го места поднять Елену не смогли. Когда в прошлом году, устав от постоянных неудач, теннисистку покинул ее тренер Андрей Чесноков, то бедной девушке не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью к своему отцу.

Индийские миллионы

В начале этого года на семейном совете Веснины приняли решение махнуть рукой на одиночный рейтинг и сконцентрироваться на паре. В качестве напарницы для Елены ее отец неожиданно выбрал давно и нигде уже не блиставшую Саню Мирзу. Вопреки всем расчетам блондинка и индийская брюнетка, объединившись, стали всех побеждать. Тут-то и обнаружилась вся гениальность выбора Веснина-старшего. Ведь у себя на родине – бурно прогрессирующей Индии – Саня с юных лет считалась одной из главных секс-див. Для полного счастья красавице-индианке не хватало одного – побед на теннисных турнирах. И вот теперь благодаря Весниной они появились!

Взамен Елена получила возможность прикоснуться к тому золотому дождю, который давно уже льется на Саню. Вот тут-то Весниной и пригодились ее формы. Так и не полюбившие худющую Шарапову индусы с восторгом встретили пышнотелую блондинку из Сочи. Местные пиарщики уже начали рекламную кампанию нового дуэта, воскресив некогда популярный лозунг: «Русские и индусы – навеки вместе». И по самым скромным подсчетам, индийская реклама может принести Весниной около 20 млн. долларов в ближайшие годы. Так что теперь, надеюсь, всем понятно, почему Елена Веснина вдруг стала так хорошо играть!