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Ки-Бискейн, океан и сирены

№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Ки-Бискейн, океан и сирены

Есть в теннисном календаре турнир, который ни один уважающий себя мастер ракетки не пропустит без архиважной причины. Официально это состязание называют Sony Ericsson Open, но все в мире тенниса называют его не иначе как «пятым чемпионатом Большого Шлема»…

Песчаные пляжи, длиннющий мост посреди бушующего океана и толпы туристов со всего мира – таков антураж этого супертурнира. По здешним меркам, начало апреля – идеальное место для безопасного загара и комфортного отдыха. Неудивительно, что участницы «Эрикссона» стараются свести к минимуму общение с журналистами и свои тренировки, сбегая при первой возможности на океанский пляж. Их понять можно! Возьмем, к примеру, Веру Звонареву. После того как сестры Уильямс самоустранились из Тура, когда страх перед допинговым разоблачением заставил Энен уйти, когда Клийстерс сделала ставку только на «Большой шлем», наша теннисистка оказалась в шаге от первого места. Накануне специалисты практически единодушно отдавали ей победу в Ки-Бискейне. По их мнению, остановить Верунчика могло только чудо.

Так и случилось, только вот чудо это оказалось рукотворным – чисто русским. Накануне отлета в Штаты Сергей Демехин – тренер Звонаревой – вдруг обнаружил, что срок его американской визы истек. И бедной Вере пришлось полететь в Америку без тренера и, главное, мотиватора. Ведь не секрет, что когда на трибуне красавец Сергей, Вера играет даже не на 100, а на все 150 процентов. Казалось бы, оказавшись в столь непривычной обстановке, россиянка быстро проиграет в первом же матче и вернется назад в Москву. Но нет! Оставшись одна-одинешенька без мужского плеча среди пляжей и пальм, Звонарева буквально втащила себя в полуфинал. И возникает вопрос: а как бы сыграла россиянка, если бы ее Сережа вовремя продлил визу?

Рекорды Шараповой

До нынешнего Ки-Бискейна абсолютный рекорд теннисных «камбеков» принадлежал несравненной Марии Шараповой. Три года назад на US Open ей удалось отыграться, проигрывая во втором сете 2-5 и 0-30 на чужой подаче. По свидетельству очевидцев, перелом в том матче произошел только потому, что сидевший в VIP-ложе Лео Ди Каприо вдруг закричал: «Мария, проснись!» Теперь же расставшись с одним «рекордом», Шарапова тут же установила другой – выиграв 13 геймов подряд в матче со становящейся все более принципиальной соперницей Андреа Петкович.

Поскольку Лео вблизи не оказалось, все эти метаморфозы списали на давно уже существующий в спортивной психологии термин «женский теннис». Аналогом которого в русском языке послужит выражение «из огня да в полымя». Без Ди Каприо и официального жениха Саши, который за весь турнир сподобился лишь однажды ей позвонить и поговорить три минуты, Шарапова установила еще один личный рекорд. Впервые за последние три года дошла до финала почти что шлемового чемпионата и по его итогам вернулась в первую десятку.

Битва визжащих блондинок

А победила на турнире Виктория Азаренко. Если кого-то из наших болельщиков удивил сей факт, нужно напомнить, что это уже второй выигранный белоруской Ки-Бискейн за последние три года. Да и Белоруссия никогда не была теннисным захолустьем: еще в советские времена минчанка Наташа Зверева доходила до финала «Ролан Гаррос». Так что, если чему и удивились теннисные эксперты, так это выходу в финал давно уже не блиставшей Шараповой, а не появлению там восьмой ракетки мира Виктории Азаренко.

Финал ки-бискейновского турнира журналисты окрестили «битвой визжащих блондинок». Крик – это единственное, в чем россиянка превосходит белоруску. Визг русской сирены доходит до 117 децибел, тогда как ее визави остановилась на стодецибельном рубеже. Так они весь матч и провизжали. В итоге орущая тактика Вики оказалась куда более эффективной. Победив в этом эпически-какофоническом противостоянии, Азаренко теперь, к вящей радости батьки, лично поздравившего ее с победой, имеет все шансы в ближайшие месяцы догнать и перегнать первую ракетку мира – Каролин Возняцки.

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