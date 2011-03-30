Подъем из бездны

На фоне позорных неудач последних месяцев едва ли единственным светлым пятном в российском теннисе стала весть о том, что Динара Сафина снова стала побеждать и поднялась в мировом рейтинге на целых 25 ступеней!

Казалось бы, что такого удивительного в том, что некогда первая ракетка мира выиграла за три месяца теннисного сезона целых шесть матчей и поднялась в мировой табели о рангах со 116-го места на 91-е? Но если учесть, что за весь прошлый год Динара выиграла всего пять раз, покинув при этом первую сотню рейтинга WTA-Tour, то впору говорить: сафинское падение в бездну закончилось и начался долгожданный, хотя и очень медленный подъем наверх.

Жертва «маньяка»

Напомним, главная надежда российского женского тенниса оказалась в такой печальной ситуации во многом из-за своего позапрошлого наставника – Желько Краяна. Не секрет: в юные годы Динара отчаянно комплексовала по поводу своей внешности. И когда у нее появился первый тренер – красавец Желько, неудивительно, что Динара влюбилась в него с первого же взгляда. Хорват, никогда не блиставший ни на кортах, ни на тренерской стезе, решил: многообещающая россиянка может сделать его знаменитым. С мотивацией ученицы у Краяна никогда не возникало проблем. Почитавшая наставника чуть ли не за гуру и не сводившая влюбленных взглядов со жгучего брюнета, Сафина была готова выполнять любые его требования. Она согласилась переехать из российской столицы в хорватское захолустье под названием Вараждин, выплачивать наставнику не 10 процентов своих гонораров, как принято в профессиональном теннисе, а целых двадцать, и это не считая платы за гостиницы и авиабилеты. Но, главное, Динара безропотно выполняла все требования Желько во время тренировок. Тут самое время сказать, что в отличие от футбола, где без тренерской лицензии и шагу не ступишь, будь ты хоть трижды Марадоной, работать теннисным тренером может любой человек, не обременяя себя всякими дипломами.

Поэтому среди теннисных тренеров нередко попадаются либо озабоченные люди, считающие ежедневный секс лучшим способом тренировки, либо настоящие фитнес-маньяки, последователи тренерских метод Тарасова и Лобановского. К несчастью для Динары, ее хорватский наставник воплотил в себе худшие черты обоих этих типов. Тот, кто хоть раз видел тренировки Сафиной в ту пору, до сих не может вспоминать о них без содрогания. Десятикилометровые кроссы с 20-килограммовым поясом на животе, заплывы на каноэ до тех пор, пока теннисистка не теряла сознания. И наконец, по 100 приседаний в день со стокилограммовой штангой. Именно эта штанга в конце концов и привела Динару к весьма болезненной травме позвоночника. Вот тут-то и Краян проявил себя во всей своей красе – вместо того чтобы взять паузу в своих истязаниях, он продолжил мучения повинующейся ему во всем ученицы. И только когда Сафиной стало уже совсем невмоготу, в дело вмешались ее родители и Шамиль Тарпищев (почему они ждали так долго – это другой вопрос!). Зная упрямый характер Динары, они не стали ее переубеждать, а, если верить слухам, просто показали хорватский таблоид, опубликовавший снимки тайного свидания Желько с местной моделью. Ставка на женскую ревность себя оправдала. Узнав об измене любимого мужчины, Сафина немедленно рассталась с ним. Но потерянного уже было не вернуть.

Жестокие игры

На роль спасителя был срочно рекрутирован Гастон Этлис, который в отличие от предшественника ненавидел фитнес и не любил… девушек. Аргентинец свел нагрузки к минимуму, разрешил подо­печной посещать ночные клубы и тусоваться. По настоянию Этлиса Сафина приняла участие в съемках нового сезона «Жестоких игр» в Аргентине, и просто чудо, что из этого шоу она вышла без серьезных травм. Но, несмотря на все потуги Гастона, Сафина играла все хуже и хуже. И тогда на авансцене неожиданно возник новый персонаж – Марат Сафин. На правах новоиспеченного вице‑президента теннисной федерации он уволил аргентинца и стал тренировать младшую сестру сам.

И снова Динара начала бегать кроссы и толкать штангу. К счастью, запала Маратика хватило ненадолго, и в начале этого года он уступил место куда более квалифицированному наставнику – Давиду Сангинетти. Итальянец, начавший профессиональную карьеру как раз в год рождения Динары, первым делом оградил ученицу от родственников и начальников, перевезя ее в Монако. И вот уже третий месяц россиянка тренируется в этом теннисном раю. По собственному признанию, чувствует себя более уверенно и надеется к лету обрести форму. Правда, тренер пока не разделяет ее оптимизма и считает, что Сафина «вернется» в лучшем случае к концу сезона. Но главное не сроки, а то, что теннисистка, собиравшаяся уйти из тенниса еще полгода назад, снова играет и эпизодами показывает свою фирменную игру. Пока лишь эпизодами!