Вера плюс Сергей

Обыграв на прошлой неделе пока еще мировую ракетку №1 Каролин Возняцки в Дохе, Вера Звонарева выиграла свой первый за тринад­цать месяцев трофей. Но вряд ли эта победа была возможна, если бы рядом с Верой не находился ее новый тренер и бойфренд Сергей Демехин.

Эта любовная история со счастливым концом началась 16 лет назад на кортах ЦСКА, когда тамошние тренеры решили свести в пару длинного Сережу и маленькую Веру. Свели исключительно по географическому принципу: Демехин был из Курска – родного города матери Звонаревой, куда Вера приезжала каждое лето погостить у бабушки.

Дуэт курян оказался весьма успешным, выиграл несколько юниорских турниров. Но специалистам он запомнился и нежными чувствами между партнером и партнершей, которые те по малолетству даже и не думали скрывать. Окружающие тотчас прозвали их «нашими Ромео и Джульеттой» и тем самым невольно как бы сглазили. Когда обоим исполнилось по 16, дуэт был расформирован.

После душещипательного, совсем как в мексиканских сериалах, расставания Демехина как более перспективного отправили учиться в одну из флоридских академий. Веру же оставили мучиться в Москве. Более того, коварные взрослые постарались сделать все, чтобы юные влюбленные не смогли общаться по Интернету. В общем, на долгие восемь лет Вера и Сергей потеряли друг друга из виду.

По обе стороны океана

Вынужденное расставание тяжелее всего отразилось на Сергее. Он так и не смог сделать карьеру в профессиональном теннисе. Зато совершенно неожиданно преуспел в совсем другом бизнесе – на подиуме. В 2002 году на высоченного (192 см) парня обратили взоры скауты прославленного модельера Джордже Армани. Мудро рассудив, что в теннисе у него нет никаких шансов, Сергей принял предложение и вскоре стал одним из самых востребованных манекенщиков в Америке.

А в это время по другую сторону Атлантики Звонарева медленно, но верно поднималась по ступенькам теннисного рейтинга. Правда, ее шансы пробиться на самый верх специалисты оценивали невысоко. Уж слишком нервной была теннисистка! При первой же ошибке на корте начинала ломать ракетку, постоянно материлась и во время перерывов пряталась ото всех под полотенцем. Для обретения душевного спокойствия таких вот нервных особ в Федерации тенниса России существовал давно проверенный способ: выписать из заграницы тренера, обязательно молодого и желательно симпатичного. За 10% от получаемых гонораров эти «специалисты» должны были проводить 24 часа в сутки вместе со своей ученицей: тренировать, охранять, веселить, сопровождать и оказывать, сами понимаете какие, услуги.

На профессиональном сленге их интеллигентно именовали «вдохновителями». Было время, когда у каждой нашей теннисистки имелся такой специалист. Сами девушки относились к иностранным «вдохновителям», как к игрушкам. Если вдруг россиянка начинала проигрывать один матч за другим, она немедленно меняла своего спутника на другого. Причем явного антипода предыдущего как по внешности, так и по национальности. Звонарева не стала исключением. Сначала ее «вдохновлял» американец, потом на его месте появился француз. Но как ни старалась ей помочь заграница, на корт Вера выходила с заплаканными глазами и по-прежнему материлась и не могла собраться на решающие поединки.

Во имя любви

Правильно говорят, что для профессионального игрока теннис сильнее любого наркотика. Казалось бы, теперь, зарабатывая на подиуме более миллиона долларов в год, Демехин должен был забыть о своей теннисной юности, как о страшном сне. Но даже став супермоделью и предметом обожания со стороны самых красивых и знаменитых женщин Америки, Сергей не переставал думать о корте и о Вере. Тайком от всех он получил тренерскую лицензию и даже нашел себе в Америке русскую ученицу Аллу Кудрявцеву. Как теперь понятно, только для того, чтобы снова вернуться в теннисную тусовку и оказаться рядом со своей «Джульеттой».

Когда Звонарева узнала о возвращении Демехина, она поняла, что это судьба. Она тут же отправила в отставку очередного импортного «вдохновителя» и, раздобыв телефон Сергея, позвонила, чтобы сказать: «Ты мне нужен! Я без тебя не могу!» Демехин, недолго думая, бросил свою миллионную работу, чтобы оказаться рядом с первой и единственной в жизни любовью. Поначалу им, конечно, было очень трудно. Сказывалась нехватка тренерского опыта Сергея и впечатлительность Веры, всегда остро реагирующей на слова «подруг» по корту: «Вроде простушка на вид, а такого красавца себе подцепила!» Но зато теперь Звонаревой даже сама Шарапова завидует!