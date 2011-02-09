Валидольный сбор

Мало кто в мире спорта может сравниться с женской сборной России по теннису в умении создавать себе на пустом месте большие трудности. Вот и в прошлый уик-энд в четвертьфинале Кубка Федерации против слабеньких француженок питомицы Шамиля Тарпищева снова устроили любимое ими представление. Сначала они провалились в первый день. А затем во второй героическими усилиями превратили проигранный было матч в блестящую победу…

Кубковый домашний матч с заведомо проходным соперником давал наставнику сборной прекрасную возможность впервые за полгода пообщаться со своими подопечными. Напрямую разобраться в причинах их последних неудач на Зеленом континенте. Видимо, поэтому в составе нашей команды не оказалось «хорошистки» Звонаревой. Зато там нашлось место для «круглой двоечницы» Сафиной и явно засидевшейся в «троечницах» Шараповой. Кстати, теннисные эксперты до последнего момента сомневались, что примадонна решится прервать тренировочный процесс на целую неделю ради сомнительного с финансовой и имиджевой точек зрения вояжа на историческую родину. Но желание отведать любимых с детства кушаний, встретиться с родственниками и старыми друзьями и, наконец, потусоваться в столичных ночных клубах перевесило в Шараповой осторожность. И она прилетела в Москву. Больше всего появление суперзвезды обрадовало капитана сборной Тарпищева. Тот на глазах повеселел и перестал жаловаться на больные ноги и отсутствие в своем гардеробе удобных туфель, чем он, собственно говоря, занимался последние месяцы.

Матрешки против золотых цепочек

Программа пребывания теннисной королевы в Москве мало отличалась от ее предыдущих визитов в Первопрестольную. Первым делом она посетила любимый ресторан в районе Киевского вокзала, где продегустировала «истинно русские блюда» – борщ с чесночными пампушками и маринованную свинину на вертеле. (Это не шутка, Шарапова искренне убеждена, что родиной борща является Россия!) После чего с чувством исполненного гастрономического долга Шара вернулась в свои президентские апартаменты в отеле «Арарат», где и проспала 12 часов. А проснувшись, потребовала от тренерского состава перенести время тренировок с традиционного утра на экстремальный вечер. Излишне говорить, что требование мегазнаменитости было немедленно удовлетворено. Хотя оно и создало немалые трудности для остальных теннисисток.

За два дня до начала поединка по давней традиции в честь приехавших гостей был устроен прием в одном из столичных ресторанов. Об этой тусовке и говорить не стоило, если бы не приключившиеся там два конфуза. Автором первого неожиданно оказалась все та же Шарапова, пришедшая на прием в новом платье от «Найк» мышиного цвета и допотопного кроя. Наряд разом состарил красавицу лет так на десять. Но эта модная ошибка сразу отошла на второй план перед настоящим стыдобищем, возникшим из-за скупости российских организаторов матча. Эти скруджи гобсековичи не нашли ничего лучше, как приобрести в качестве подарков для француженок обычных матрешек. Не удивлюсь, если их закупили у лотошников с Поклонной горы по льготной цене в 200 рублей. И можете представить, какой шок пережили российские теннисистки, когда, раскрыв ответные подарки, обнаружили там коробочки с золотыми цепочками и инкрустированными кулонами от Гермесе по цене как минимум в тысячу евро!

Жертва стиля

Нам невероятно повезло, что в Москву не смогли прилететь две французские теннисистки из первой двадцатки мирового рейтинга – Бартоли и Резаи. И защищать честь их сборной пришлось 67-й ракетке мира Корне и 83-й Роззано, которых, по идее, и Кузнецова, и Шарапова должны были побеждать одной левой. Но, как часто бывает, при столкновении с действительностью идея приказала долго жить. Сначала Кузя не смогла приспособиться к новому покрытию «Олимпийского» и хоть в упорной борьбе, но проиграла Корне. А затем свою антипартию исполнила несравненная Шарапова, фактически сдавшая матч Роззано.

Всю вину за очередной провал Шара немедленно возложила на организаторов матча, на неудобное покрытие и ужасный климат в Москве. Словом, на всех, кроме самой себя! Вот так после первого дня россиянки получили счет 0:2 и оказались на грани поражения. К счастью, Тарпищеву хватило силы воли, чтобы отказаться от услуг мешавшейся под ногами Шараповой и не вводить в бой разобранную Сафину (все два дня поединка Динара провела на скамейке, тупо смотря под ноги, и поедая яблоки одно за другим). В этой ситуации Шамиль рискнул поставить на дебютантку сборной Настю Павлюченкову. И в который раз за свою тренерскую карьеру не прогадал. Настя принесла два очка, и сборная Россия победила в этом валидольном матче 3:2!