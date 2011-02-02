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Последняя надежда

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Последняя надежда
Фото с сайта http://inforotor.ru

Так уж получилось, что вторая неделя Открытого первенства Австралии совпала с чемпионатом Европы по фигурному катанию, что дало повод для сравнения состояния дел в этих двух, очень популярных в России, видов спорта. И сравнение, надо признать, теннис проиграл по всем статьям. Ведь Мельбурн наглядно продемонстрировал всем нам, что в отечественном теннисе остался всего один игрок, способный выступать стабильно на самом высоком уровне, – Вера Звонарева…

Забавная получается картина! Теннис в России становится все более доступным и популярным. Наши тренеры считаются одними из лучших в мире и, в отличие от коллег в фигурном катании, не рвутся на Запад за длинным долларом. Каждый сезон в обоих Турах появляется не менее дюжины очень перспективных юниоров из России – и тем не менее на чемпионатах Большого Шлема россияне выступают все хуже и хуже. Так, в этом году 22 из 24 наших соотечественников в Мельбурне выбыли из борьбы еще во время первой недели турнира. И только одна Звонарева смогла пробиться в свой третий подряд «шлемовый» полуфинал. Но все впечатление от этого достижения Вера в очередной раз смазала своей безвольной игрой. Всем стало ясно, что на пути Звонаревой к вершине мирового рейтинга лежит большая преграда, название которой – психология.

У каждого свои тараканы

С подобной проблемой приходится сегодня сталкиваться едва ли не всем российским теннисистам и теннисисткам. Вроде бы классные мастера, постоянно живут и тренируются на благополучном Западе. Не имеют вредных привычек. но как только приходит пора чемпионата Большого Шлема, так все они превращаются на корте в безвольных существ. Прямо русский теннисный грипп какой-то!

Однако дело тут не в микробах, а в… «тараканах», прочно засевших в теннисных головах. Так, к примеру, бывшая первая ракетка Динара Сафина наотрез отказывается выступать в низкорейтинговых турнирах для обретения прежней уверенности (стандартная в мире тенниса практика). Вместо этого вот уже полтора года она с упорством, достойным лучшего применения, приезжает на все топовые соревнования только для того, чтобы потерпеть очередное унизительное поражение и еще ниже опуститься в мировом рейтинге.

Заокеанская краса и гордость российского тенниса Мария Шарапова испытывает большой дискомфорт, когда жребий сводит ее с другими секс-бомбами. В такие моменты россиянке начинает казаться, что на кону – борьба за новые рекламные контракты. И что в случае поражения потенциальные спонсоры перебегут к ее сопернице. В результате такой накрутки у Шары начинают дрожать коленки, и она практически без борьбы проигрывает. Так было прошлой осенью в Нью-Йорке, когда она сдалась датчанке Возняцки. Это же произошло сейчас, когда Мария капитулировала перед немкой Петкович.

Причем все из-за того, что накануне чемпионата Австралии руководство Женского Тура совместно с «Найк» решило подстраховаться на случай возможного ухода или беременности Шараповой. Менеджеры определили пятерку самых симпатичных теннисисток с модельным – более 176 см – ростом. Забавно, что «самой симпатичной» была признана длиннющая немка с лошадиным лицом и склонностью к конвульсиям, которые болельщики прозвали «петкодансом».

В общем, наглядное свидетельство того, что с сексапилом, на эксплуатации которого в прежние годы женский теннис заработал сотни миллионов, сегодня наметился явный кризис. Теннисным начальникам остается только завидовать своим коллегам из фигурного катания, которое переживает настоящее нашествие сексапильных блондинок во главе с финкой Кирой Корпио и нашей Катериной Гербольдт.

Поможет ли Тарпищев?

Знаете, в чем коренное отличие между российскими звездами и их западными конкурентами? В том, что Надаль, Клийстерс, Федерер и прочие разъезжают повсюду с личными психоаналитиками и постоянно делятся с ними всеми проблемами. Тогда как наших теннисистов любое упоминание о психологе в разговоре приводит в ярость: «Вы что, считаете меня психом? Я никогда не ходила к психоаналитику и ходить не буду, тем более что он мне мало в чем поможет!» – призналась еще в прошлом году Вера Звонарева. Если уж самая успешная теннисистка России боится прилечь на кушетку и разобраться со своими «тараканами», что же тогда говорить о ее куда менее успешных коллегах. Они же готовы мучиться годами, лишь бы не прослыть в глазах окружающих человеком с отклонениями.

Между тем в российском теннисе есть сегодня специалист, которому вполне по силам решить психологические проблемы наших игроков. И которому те верят, как отцу родному. Это Шамиль Тарпищев, который в старые добрые времена прошел стажировку в знаменитой Психологической лаборатории КГБ. Он обладает навыками, о которых доктор Курпатов даже мечтать не смеет. Беда только в том, что Тарпищев один, толковых помощников, способных разгрузить его от бюрократии, пока на горизонте не видно. Так что для лечения всех чересчур нервных ему просто не хватает ни времени, ни сил!

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