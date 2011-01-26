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Возвращение Кузи

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Возвращение Кузи

Как это ни печально, но рекордное представительство наших игроков на Открытом первенстве Австралии не принесло российскому теннису никаких ощутимых дивидендов. И если кто из россиян запомнился в первую неделю первого турнира Большого Шлема в новом сезоне, так это, без сомнения, Светлана Кузнецова. Она сначала выбила из борьбы саму Энен, но затем все же уступила в четвертом круге – установив при этом новый мировой рекорд…

Неутомимая тусовщица

Кузнецова, или Кузя, как все ее называют в мире российского тенниса, – игрок весьма специфический. Давно уже доказано: если у Кузи все хорошо, она может одолеть любую соперницу и выиграть на любом турнире. Победы на двух «шлемовых» чемпионатах – лучшее тому подтверждение! Беда только в том, что своего идеального состояния прежде она достигала лишь несколько раз за сезон. А в остальное время только изображала борьбу на корте, проигрывая всем кому ни лень. Поэтому ее нынешнее выступление на кортах «Мельбурн-парка» не может не внушать надежду, что Кузя вышла из многомесячной дремы, начавшейся летом 2009 года. Напомним, тогда Светлана в блестящем стиле выиграла свой второй чемпионат Большого Шлема «Ролан Гаррос». После чего утратила всякую спортивную мотивацию более чем на двадцать месяцев.

Кузнецова – человек довольно необычный. Впервые увидевший теннисистку наверняка сделает вывод: перед ним глубоко несчастная девушка. У нее, возможно, никогда не была парня, и ей приходится искать утешение в объятиях своих столь же «симпатичных» подруг по корту. И будет совершенно не прав! Потому что нет в современном Женском Туре большей тусовщицы и любительницы ночных развлечений, чем Светлана. Благодаря здоровым, полученным от родителей (профессиональных спортсменов) генам Кузя может позволить себе то, что для ее коллег по корту давно является недостижимой мечтой. В частности – едва ли не каждый вечер ходить в ночные клубы и тусоваться до зари. Вот за такой своеобразный стиль жизни зарубежные теннисистки и прозвали Кузнецову «почти Пэрис Хилтон».

А чтобы не было скучно одной, Светлана уже многие годы возит за собой компанию друзей и подруг из Барселоны. В тамошней академии она в свое время постигала азы теннисной науки. Только русский человек с широко распахнутой душой может возить за собой кучу каталонцев, оплачивать им билеты, гостиничные счета, походы в рестораны. И требовать взамен только две вещи: чтобы те поддерживали ее на трибуне во время матчей, а по вечерам ходили с ней по дискотекам. Как утверждают в один голос очевидцы этих гулянок, Кузя не только прекрасно танцует, но и пользуется огромной популярностью у представителей сильного пола.

Недолгая сказка

О парнях речь зашла не случайно. Поначалу молва записала Светлану в потенциальные лесбиянки. Но когда тогдашняя розовая леди №1 Мартина Навратилова якобы попыталась соблазнить свою партнершу по паре Кузнецову, то получила вежливый, но решительный отпор. Кстати, преемница Навратиловой по этому делу Моресмо совершила точно такую же ошибку. Она согласилась тренировать только при условии «более тесных контактов». Кузя хотя и нуждалась отчаянно в помощи специалиста, но наотрез отказалась от такой «услуги». И новый сезон начала фактически без тренера.

Оставшись одна, Кузнецова каким-то неизвестным спортивной науке способом сумела набрать хорошую форму и обрести должную мотивацию. Тут-то как раз Кузе и подвернулась под горячую руку Жюстин Энен – ее самый неудобный соперник в Туре. Но, увы, сказка длилась недолго. В четвертом круге непреодолимым барьером на пути Светланы стала Скьявоне. Их соперничество в итоге вылилось в самый длительный в истории тенниса женский матч – 4 часа 44 минуты! Хотя итальянка все же победила, но и Кузнецовой на этот раз было не в чем себя упрекнуть. В отличие от той же Шараповой, которая вновь провалилась.

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