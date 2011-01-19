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На Australian Open жарко и пикантно

№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

На Australian Open жарко и пикантно

Необычайно рано – 17 января в Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. И начался этот первый в сезоне турнир Большого Шлема с нового рекорда, который установили российские теннисисты. Никогда еще в истории мирового тенниса на соревнованиях столь высокого ранга не собиралось одновременно столько представителей одной страны, сколько на этот раз приехало россиян в старую столицу Зеленого континента – аж 24!

Медовый месяц, дубль два

Но, увы, такие рекорды в современном теннисе давно не приносят никаких дивидендов. Только стимулируют разговоры о русском засилье в мировом теннисе и русофобские настроения у арбитров. Тем более что в этом псевдорекорде, как на лакмусовой бумажке, выявились все недостатки отечественной теннисной машины. Если в женском теннисе у нас дела складываются вполне успешно, то в мужском после «самострела» Марата Сафина ситуация становится все хуже и хуже. Как результат, на корты Мельбурна вышли 18 наших теннисисток и всего шесть теннисистов. А вскоре после начала первого дня Australian Open их и вовсе стало пять. Первым российским неудачником супертурнира оказался Николай Давыденко – пожалуй, единственный из россиян, кто имел шансы на то, чтобы достойно выступить в Мельбурне.

Неудача Николая удивила многих его поклонников, ведь всего две недели назад он в прекрасном стиле переиграл сильнейшего теннисиста планеты Рафу Надаля. А вот специалисты мельбурнское фиаско россиянина вполне ожидали. В декабре, когда все теннисисты пашут на тренажерах и бегают кроссы, Николай вместе с женой отправился на Мальдивы, чтобы… второй раз за четыре года сыграть свадьбу и на западный манер обновить свои клятвы верности. Дело хорошее, только после такого путешествия игроку пришлось приходить в себя еще две недели. А там и новый сезон наступил, в который Николай въехал со старым багажом. Для победы над Надалем (он в тот день сильно грипповал и играл с температурой) оставшегося пороха ему вполне хватило. Но на Австралию – нет!

Кстати, многие знающие Николая люди склонны объяснять его затяжные неудачи… страстной любовью теннисиста к своей красавице-жене. С Давыденко произошло то, что случилось с популярным композитором Игорем Николаевым. Ведь тот после женитьбы на Юлии Проскуряковой совсем потерял голову от супруги, годящейся ему в дочери. Слава богу, Давыденко в отличие от Николаева пока не додумался выступать со своей Ириной в парном разряде. Однако очевидно, что постоянное присутствие томной второй половинки мешает теннисисту сосредоточиться на игре.

Жертва Шараповой

К счастью для Ирины Давыденко, она успела уже стать законной супругой теннисиста, да и спонсоров, заинтересованных в скорейшем возвращении Николая на теннисную вершину, совсем не осталось. Иное дело – Мария Шарапова, которую в самый канун австралийского первенства ее менеджеры заставили избавиться от многолетнего тренера – Майкла Джойса. Не секрет, что обязанности Джойса все годы нахождения рядом с Марией не ограничивались только тренировками. Он был ее лучшим другом и, как бы это сказать поделикатнее, профессиональным утешителем теннисистки. Утешал длинноногую красотку в своих объятиях, когда Шараповой совсем было невмоготу. Сами понимаете, у таких отношений, основанных, по слухам, на оздоровительном сексе, практически не было перспектив.

Многочисленная армия агентов, спонсоров и прочих кровопийц, присосавшихся к миллионам Шараповой, никогда бы не допустила официального романа примадонны с каким-то жалким теннисным инструктором. Особенно после того, как для нее наконец-то подыскали заманчивого жениха в лице звезды НБА Саши Вуячича. Бедный Джойс наивно полагал, что рекламная помолвка его ученицы-подруги никак не отразится на их связи. Но, как оказалось, у истинных хозяев Шараповой было другое мнение на этот счет. И они решили уничтожить в самом зародыше столь многообещающую пьесу под названием «Роман втроем».

Между прочим, накануне турнира в Мельбурне выяснилось, что любовные проблемы не дают спокойно спать не только одной Шараповой. В Рунете появилась запись весьма скверного качества якобы любовного свидания одной из самых красивых российских теннисисток Елены Весниной со скандально известным плейбоем – хоккеистом Константином Корнеевым. Парень известен своими якобы близкими отношениями со многими нашими спортсменками. И хотя разглядеть страстно стонущую девушку на экране очень трудно, но знатоки сумели идентифицировать Веснину по браслету, с которым она, по ее словам, никогда не расстается. Правда, остался другой вопрос: кто снимал это интимное свидание на мобильник, если в комнате их было двое? И кто выложил съемку в сеть как раз накануне Мельбурна, где у Весниной были прекрасные шансы успешно выступить в парных соревнованиях?

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