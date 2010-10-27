Под мерный шум дождя

Россиянка с болгарскими корнями пятнадцатилетняя Иванка Карамалак на только что завершившихся в Шри-Ланке двух теннисных турнирах серии ITF (до 18 лет) выиграла свои первые титулы. Пусть обошлось без призовых, но зато с рейтинговыми очками. Сегодня она – одна из самых подающих надежды теннисисток. Успех Иванки ценен еще и тем, что всерьез в спорт она пришла по нынешним меркам поздно – лет в 12. Сейчас наверстывает. Потому и встреча с ней произошла хотя и ранним утром в субботу, но уже после тренировки. На встречу Иванка пришла со своим тренером Екатериной Кожохиной.

- Иванка, вы только что прилетели буквально с другого конца земного шара. Едва ли не в самолете пришлось отмечать собственный день рождения. Сегодня – выходной, а вы с 8 утра уже на тренировке. Не тяжелую вы себе выбрали работу?

– Ой, а для меня теннис – это не работа. Это совершенно точно удовольствие. В теннис меня привел папа, и первый год, честно скажу, мне было не очень интересно. Но затем, когда я потихоньку начала понимать, чем занимаюсь… Когда начала разбираться в игре, когда стало на корте что-то получаться… Вот тогда и перестала задумываться над тем, когда вставать и куда и сколько времени добираться.

– Вопрос, наверное, к тренеру. Про понимание игры и технические навыки…

– Я работаю с Иванкой два года. Андрей Меринов присоединился к нашему тренерскому штабу чуть позже. Так вот – прогресс налицо. Правда (здесь тренер с улыбкой посмотрела на свою подопечную), если она будет еще раньше вставать и еще больше тренироваться… Характер и трудолюбие в теннисе значат не меньше, чем талант. Те, кто добился у нас в нем успехов, через это прошли. И Мыскина, и Дементьева, и Марат Сафин вместе со своей сестрой, да и все остальные. Они все и вставали ни свет ни заря и тренировались по многу часов, и лужи с кортов сами сметали.

– Иванка, не пугают такие перспективы?

– Так мы в Шри-Ланке постоянно этим занимались.

– Чем, простите?

– Корты разметали. Дождик шел там регулярно, часто тренировки под его струями проходили. Турниры выдались напряженными, кортов мало и все расписаны. Так что, если хотела потренироваться сверхурочно, а это можно было сделать только рано утром, – приходилось брать метлу в руки.

– Вы следите за выступлениями тех, кто уже свое отмел? Иными словами, есть ли у вас в теннисе кумиры или те, чья игра вам близка?

– Сейчас мне очень нравится Светлана Кузнецова. И в обороне, на задней линии, у нее здорово получается. И у сетки она хорошо играет. И подача хорошая. Суперигрок! В мужском теннисе – Федерер. Идеальный теннисист. У Энди Мюррея слева хороший удар (Иванка кистями рук сделала движение, которое ей очень нравится у британского теннисиста). Мне этот удар очень бы подошел. А так – у всех по чуть-чуть подсматриваю. У каждого есть что взять и чему мне еще нужно учиться.

– А из турниров, я имею в виду взрослых, вам какой больше всего интересен?

– Раньше, когда мне казалось, что у меня лучше получается на харде, нравился US Open. Сейчас любимый тренер кое-чему научила, и у меня, кажется, лучше идет игра на грунте. Поэтому – «Ролан Гаррос». Не знаю, как будет дальше. Тем более что на нормальной траве я еще не играла.

– Есть к чему стремиться и над чем работать…

– Так мне это о-очень нравится! Я еще только начинаю входить в этот так называемый большой спорт. И мне действительно пока что все по вкусу. Турниры, атмосфера… Здорово! Даже когда что-то не получается или когда проигрываю – общего настроения это не меняет.

– Кстати, себя вините в проигрышах или обстоятельства?

– Конечно, себя. Я же Весы по гороскопу. Проиграла – значит, сама виновата. Вместе с тренером и разбираемся потом.

– Большой спорт помимо особой атмосферы – еще и множество ограничений, которые спортсмен накладывает на себя сам…

– Ну правильно, это же дисциплинирует (последние слова Иванка произнесла на удивление серьезно и спокойно для пятнадцатилетней девушки).