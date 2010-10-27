Эта невезучая Макири

По всем внешним признакам нынешний Кубок Кремля должен был стать самым провальным за всю его историю. Но к немалому удивлению скептиков, он оказался едва ли не самым зрелищным за последние годы. И все благодаря Марии Кириленко, которая наконец-то сумела показать россиянам, что умеет не только позировать в бикини…

Соскок имени Дементьевой

Правда, поначалу ничто в «Олимпийском» не предвещало такой благополучной развязки. Немногочисленные зрители на трибунах умирали от тоски, глядя на мучения на корте завзятых середнячков обоих теннисных туров. Сами же участники и участницы, чтобы хоть как-то развлечься, предавались любимому занятию всех теннисистов – сплетничали об отсутствующих. Главной героиней всех пересудов была Елена Дементьева, которая впервые проигнорировала Кубок, но вместо Петербурга, где живет ее любимый, вдруг отправилась играть в Люксембург. С какой, спрашивается, стати?

Напомним, что в отличие от других сфер человеческой деятельности, взятки в теннисе фактически узаконены. Обсуждавшие в кулуарах турнира этот скользкий вопрос пришли к мнению, что только сумма от 200 тыс. евро и выше могла заставить «Елену Патриотичную» бросить родину ради вояжа в люксембургскую глухомань. Между прочим, ее визит туда продлился недолго. После победы в первом туре Дементьева под предлогом травмы снялась с соревнования, повторив тем самым «соскок Бругейры» (любимая уловка теннисистов топ‑уровня названа в честь бывшей первой ракетки мира, который однажды вот так «кинул» одного из организаторов Кубка Кремля, по слухам, на целый миллион долларов). Таким «фирменным соскоком» промышляют сегодня многие звезды корта. Однако до сих пор интеллигентная, скромная Дементьева всегда сторонилась этой компании и ни в чем предосудительном замечена не была. Видимо, времена действительно меняются.

Кириленко во всей красе

О том, что в России есть другая Мария – не менее красивая, чем Шарапова, москвичи и гости столицы давно уже слышали. Но никак не могли в этом убедиться воочию, так как на четырех подряд Кубках Кремля Мария Кириленко проигрывала в первом круге. И вот наконец-то мы смогли увидеть Макири и заодно избавиться от некоторых связанных с ней стереотипов. Например, долгие годы журналисты в описании Кириленко использовали метафоры: хрупкая и миниатюрная. И все Машины неудачи объясняли физическими данными. Мол, как можно побеждать с ростом всего 173 см и точеной модельной фигурой. Но при детальном рассмотрении Кириленко оказалась совсем не дюймовочкой и вовсе не хрупкой. Когда зрители видели, как уверенно расправлялась Макири со всеми соперницами на пути к финалу, у многих в «Олимпийском», уверен, возникал вопрос: почему «истинно наша» Маша не может так играть в течение всего сезона? И почему она застряла в третьей десятке мирового рейтинга?

По мнению многих специалистов, все проблемы Кириленко возникли из-за того, что она до сих пор прикована многопудовыми кандалами к своим родителям. Папе, который и сейчас ее тренирует, хотя его квалификация, мягко говоря, вызывает большие сомнения. А также к маме, которая выполняет обязанности ее менеджера. Именно госпожа Кириленко свято верила в то, что дочка должна 24 часа в сутки заниматься теннисом и не отвлекаться на всякие там рекламные сессии. Потому-то Маша, не уступающая в красоте и сексапиле ни Шараповой, ни Иванович, ни тем более Возняцки, сегодня зарабатывает в десятки раз меньше, чем упомянутые выше секс-символы. По той же причине она лишена возможности работать с самыми известными тренерами. Равно как иметь лучших массажистов и спарринг-партнеров, нормально готовиться к турнирам. И пока ситуация в корне не изменится, победы Кириленко мы будем наблюдать лишь по большим праздникам.

Прощай, Катар!

Случилось так, что соперницей Марии в решающем матче оказалась ее давняя партнерша в паре Виктория Азаренко из Минска. Поначалу мало кто верил, что Виктория, которой в этот вечер предстояло участвовать в жеребьевке итогового чемпионата в Дохе, станет выкладываться на все сто. Азаренко вообще собиралась сняться с финала, чтобы успеть в Доху. Но тут вмешалась пресловутая политика: кое-кому в Минске захотелось превратить дружеский междусобойчик в историческое противостояние Белоруссии против России.

Весь вечер и утром перед финалом минчане настраивали Вику на «политическую» разборку на корте. И настроили. Это был финал, в котором Макири сражалась, как львица, но все же была вынуждена уступить накрученной донельзя теннисистке из первой десятки мирового рейтинга. Не знаю, обрадует ли это наших читателей, но из-за долгого ожидания звонка «самого», на жеребьевку заключительного турнира года в Катаре Азаренко опоздала. Так что купленное ей в Париже специально для этого события очень дорогое платье от Веры Вонг удачливой сопернице россиянки не пригодилось!