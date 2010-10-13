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Если бы не «Кремлевская»

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Если бы не «Кремлевская»
Каролина и в наколеннике ничего себе

Необычно рано – уже в начале октября – определились все участницы итогового чемпионата мира среди теннисисток. И это тот случай, когда состав сформировавшейся по итогам нынешнего сезона топ-восьмерки не доставил радости ни теннисным начальникам, ни спонсорам, ни российским болельщикам. В Доху сумели пробиться лишь две наши соотечественницы – Вера Звонарева и Елена Дементьева…

Новая королева

Главным событием прошедшего с окончания последнего в году турнира «Большого Шлема» – US Open – месяца стало появление новой теннисной королевы – Каролины Возняцки. В том, что очаровательной польской датчанке всего двадцати лет от роду удалось достичь первой строчки мирового рейтинга, «заслуга» ее главных конкуренток. Если бы прежняя примадонна Серена Уильямс во время очередной ночной оргии с реппером Коммоном не порезала себе ахилл; если бы ее старшая сестра Венус вдруг не утратила всякий интерес к теннису; если бы «охотники за допингом» из ВАДА не вцепились железной хваткой в бельгийскую парочку Клийстерс–Энен; наконец, если бы Вера Звонарева не проспала первую половину сезона, Каро вряд ли смогла бы стать первой в этом году.

Помните, как западные журналисты третировали ее предшественницу на теннисном троне Динару Сафину за то, что она не выиграла ни одного чемпионата «Большого Шлема»? В ту пору едва ли не каждая пресс-конференция и интервью россиянки начинались с вопроса: «Вам не кажется, что вы недостойны быть первой ракеткой мира», всякий раз доводившего ее до слез. И вот спустя всего два года на теннисном троне снова появилась девушка, за которой пока не числится ни одной большой победы. Но на этот раз в мировой прессе царит настоящее ликование, сравнимое разве что с тем помешательством, которое обуяло мир тенниса после сенсационной победы юной Шараповой на Уимблдоне. Теперь розовощекую датчанку величают не иначе как «Спасительницей мирового тенниса» и «Мисс Солнечное Сияние». Хотя по идее все должны были плакать, ведь она не только сместила в наш политкорректный век с трона негритянку, но и фактически отобрала у Шараповой звание главного теннисного секс-символа.

Что можно сделать на русский миллион

Любопытно, но в историю взлета Возняцки свою лепту (правда, не догадываясь об этом) внесли и многие россияне. Все началось с того, что в начале 1990-х годов прошлого века отец Каро – бывший профессиональный футболист из Польши Петр Возняцки – решил заняться бизнесом в Москве. Поначалу он продавал в Россию датское масло, а взамен покупал каспийскую черную икру. Потом вышел на более высокий уровень: менял подержанные иномарки на нефтепродукты, благодаря которым быстро стал миллионером. В 1993 году, если верить недавно вышедшей биографии Каролины, ее отец всерьез подумывал о том, чтобы переехать на ПМЖ в Россию. Но Петру хотелось еще больших денег, и он ввязался в заведомо рисковый проект по производству лучшей в мире водки «Кремлевская».

Куда же без Тарпищева?

Создателям этого напитка действительно удалось превзойти шведский «Абсолют». Но стоило им это либо жизни, либо, как в истории с Возняцки, разорения. Из 20 млн. евро, заработанных Петром в России в лихие девяностые, польскому датчанину удалось вывезти всего один «лимон». Несмотря на финансовые разборки, старший Возняцки одно время всерьез подумывал о получении его единственной дочерью российского гражданства. Он на самом деле считал, что только в стране Курниковой и Кафельникова его Каролина сможет стать теннисной звездой. Но Шамиль Тарпищев, с которым свели Петра водочные компаньоны, быстро остудил пыл потомка шляхтичей, заявив, что девочка с таким весом (неслучайно все в детстве звали Каро «тыквочкой») не имеет будущего на корте. И предложил сначала отдать ее в художественную гимнастику. Возняцки послушался совета мудрого наставника и не прогадал: за три года на помосте его девочка сбросила семь кило и приобрела столь необходимые для любого спортсмена гибкость и координацию. Вот тогда она и переключилась на теннис. Пригодился-таки тот самый последний русский миллион!

Благодаря оставшимся деньгам Возняцки смог не только нанять для своей дочери лучших тренеров, массажистов и спарринг-партнеров со всего мира. Но и провести рекламную кампанию, которую никто не ведал со времен Курниковой. На вывезенные из России «крохи» Петр даже пригласил киногруппу для съемок документального фильма о 16-летней дочери под скромным названием «Дитя мира». Лента была признана лучшей в Каннах и номинировалась на «Оскар». Так что постоянные неудачи, которые в последнее время терпит клан Шараповой от напористых польских датчан в борьбе за рекламные контракты, вовсе не случайны.

Ну а нам, бедным, остается только тешить свое самолюбие тем, что даже в этой истории без водки и Тарпищева не обошлось!

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