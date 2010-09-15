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Проиграли все

№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Проиграли все

Итоги выступления российских мастеров ракетки на последнем в сезоне чемпионате «Большого Шлема» – выход в женский финал и попадание в мужской полуфинал – можно было бы назвать весьма успешными. Если бы не удивительно безвольная и обреченная игра, которую, словно сговорившись, продемонстрировали в решающих матчах наши несостоявшиеся триумфаторы Вера Звонарева и Михаил Южный…

Пусть Кириленко плачет

С той поры, когда теннисные звезды научились не только зарабатывать большие деньги, но и получать удовольствие в свободное от тренировок и матчей время, город Нью-Йорк и, соответственно, Открытое первенство США стали для них любимыми местом и турниром. Но, как показал минувший чемпионат, эта любовь зачастую приносит большие проблемы. Возьмем, к примеру, Марию Шарапову, которой в Нью-Йорке пришлось (а как откажешься?) – посетить 14 приемов спонсоров, пять благотворительных акций. И это не считая трех походов с подругами в любимый ночной клуб. При таких «неспортивных нагрузках» неудивительно, что главный теннисный секс-символ продержался на US Open всего лишь восемь дней. Одолевшая Марию вторая ракетка планеты и по совместительству секс-символ №2 Каролина Возняцки праздновала свою победу целых три дня в компании со Стелой Маккартни, которая в канун чемпионата пошила для датчанки столь откровенное теннисное платье. Такое, что на его фоне Шарапова с ее очередной мини-формой от «Найк» смотрелась как выпускница католической школы для девочек, случайно забредшая на эротическое шоу.

Любопытно, что идея скандального платья возникла у Стелы еще в прошлом году и оно предназначалось для другой Марии – Кириленко. Но в конце прошлого сезона Маккартни в одностороннем порядке разорвала контракт с русской красавицей. Она заявила, что больше не хочет возиться с вечной неудачницей. Поступок британской модельерши был вполне объясним. Ведь ее модельная фирма вложила более трех миллионов долларов в раскрутку очень красивой, но, к сожалению, не слишком удачливой на корте Макири. К тому же россиянка оказалась удивительной для мира тенниса однолюбкой. Ни с кем, кроме заведомого середняка Игоря Андреева, встречаться не хотела. А в результате лишилась своего единственного – и это при таких внешних данных – спонсора.

В полуфинал с большого бодуна

Новым лицом своего модельного дома мисс Маккартни сделала тогда еще только начинающую взлет Каролину Возняцки. Выбор Стелы сильно удивил экспертов моды: на тот момент датчанка имела килограммов пять лишнего веса, да и ноги ее не соответствовали модельному стандарту. Но двухмиллионный контракт в год сотворил с Каро настоящее чудо. Она похудела, похорошела и, самое главное, взлетела в мировом рейтинге аж на вторую позицию. Неудивительно, что после победы над главной конкуренткой Шараповой Возняцки вообразила себя победительницей турнира. На радостях прозорливая Стела устроила в честь своей новой модели роскошный прием в «Трамп-плазе» с участием около 500 гостей из высшего света, пятью тысячами бутылок шампанского и 200 килограммами икры, привезенной спецрейсом из столь ненавистного для феминисток Ирана.

Чествование «будущей чемпионки» закончилось примерно в два часа ночи. Поэтому когда спустя 15 часов Каролина вышла на корт играть полуфинал против нашей Звонаревой, то чувствовала себя не очень комфортно и постоянно прикладывалась к бутылке с водой. Вот так из-за жуткого похмелья Возняцки проиграла матч, в котором изначально числилась явным фаворитом. Но жалеть ее не стоит, так как, проиграв на корте, она одолела всех в делах финансовых. Впервые за последние годы нашлась теннисистка, которая смогла опередить Шарапову по числу заключенных во время US Open контрактов. Так что Мария проиграла Каролине на этом турнире целых три раза, и неизвестно, какое из поражений было более болезненным!

Синдром Дементьевой

Так шесть лет назад после памятного русского финала на «Ролан Гаррос» британские психологи окрестили приступ паники, испытываемой теннисисткой в разгар решающего матча. И хотя самой Дементьевой удалось практически излечиться, но у этого синдрома появилась новая жертва – Вера Звонарева. Вот уж от кого никто не ожидал такой прыти – выхода в финал чемпионата – так это от нашего Верунчика. Тем более после уимблдонского финала она совершенно растеряла свою форму.

Но не самая сильная сетка (кстати, Южному тоже повезло со жребием) вкупе с отсутствием интереса со стороны спонсоров и возможностью полноценно тренироваться, не отвлекаясь на всякие там оргии, позволили Вере довольно легко дойти до финала. Однако в решающем матче Звонареву снова подкараулил пресловутый синдром. И она с треском проиграла «теннисной мамочке» Ким Клийстерс – надолго испортив настроение приободрившимся было российским болельщикам.

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