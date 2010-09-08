Шарапова сдалась поклоннице Прохорова

Казалось, что проходящий в Нью‑Йорке US Open по теннису ознаменовался пока единственным событием. Солнечным ударом, полученным Викторией Азаренко из Белоруссии в тот момент, когда температура воздуха достигла 42 градусов, а корт прогрелся до 90. И это не по тамошнему Фаренгейту, а по самому настоящему Цельсию! Но жара потом расплавила и наши главные надежды. Мария Шарапова проиграла Каролине Возняцки, а Светлана Кузнецова – Доминике Цибулковой...

Тень олигарха на «Флэшинг Мэдоу»

На третий день вялотекущего чемпионата на территории теннисного комплекса, который старожилы до сих пор именуют «Флэшинг Мэдоу», были замечены эмиссары господина Прохорова. Он стал невероятно популярен в Нью-Йорке после того, как решил перевезти купленный им клуб НБА «Нетс» из захолустного Нью-Джерси в «столицу мира» – Нью-Йорк. Правда, где будет располагаться клуб – в Бруклине или Куинсе (а именно здесь играют теннисисты), – пока еще не решено. С одной стороны, Бруклин ближе к Манхэттену. А с другой – там живет слишком много ортодоксальных евреев, религия которых запрещает не только заниматься спортом, но и болеть на трибунах.

Поэтому и возник вариант с Куинсом: объединить «Флэшинг Мэдоу», находящийся поблизости бейсбольный стадион «Шеа», прикупить сравнительно дешевой землицы и построить на ней баскетбольную арену. В результате будет создан самый большой спортивный центр не только в Нью-Йорке, но и на всем Восточном побережье Америки.

Вояж представителей российского миллиардера вызвал большой переполох среди женской половины US Open. Особо бурно отреагировала посеянная первым номером датчанка Каролина Возняцки, которая недавно в одном интервью поделилась виденьем мужчины своей мечты: «Он должен быть холостяком, как минимум двух метров, иметь не меньше миллиарда на счету, по возрасту годиться мне в отцы и еще не любить теннис!» Ну, прямо вылитый Михаил Дмитриевич Прохоров!

Узнав о том, что ее «идеал» проявляет большой интерес к покупке теннисного комплекса, датчанка принялась допытываться у российских теннисисток: знакомы ли они с Прохоровым, какие женщины нравятся олигарху и вообще, где можно познакомиться с миллиардером. Что могли на все это ответить Светлана Кузнецова, Елена Дементьева и Ко? Только то, что Прохоров не был ни на одном теннисном матче. Единственный способ попасться ему на глаза – обзавестись 120‑сантиметровыми ногами и научиться играть в баскетбол, а еще лучше заняться биатлоном. По утверждению очевидцев, прослушав перечень преград, сексуально раскрепощенная скандинавка сказала: «Нет проблем!» и на ее лице появилась улыбка, не предвещающая ничего хорошего самому известному холостяку на планете.

Сопутствующие потери

О Прохорове, точнее, о его миллиардах, вспоминали на US Open после приключившегося с Азаренко несчастья. Поначалу организаторы попытались было навести тень на плетень, объясняя все слабым здоровьем белоруски и делая намеки насчет ее возможной беременности. Но вскоре выяснилось, что со здоровьем у девушки, играючи поднимающей 30 раз 120-килограммовую штангу, все в порядке. Если же кто и виноват в происшедшем, так это хозяева чемпионата.

Оказалось, что приход тропического зноя для них стал неменьшим сюрпризом, чем жаркое лето для российских чиновников. На ультрасовременном стадионе в самом богатом городе на Земле практически не оказалось других средств, позволяющих спортсменам переносить пекло, кроме кондиционера и обычного душа. Почему на стадионе не было построено 10 джакузи, предполагавшихся в первоначальном проекте 1997 года, так до сих пор неизвестно. «Это сопутствующие потери, – признался казначей турнира, – тогда, 13 лет назад, был такой аврал, что мы не только джакузи, но и много чего недосчитались!»

Принятый у военных термин «допустимые потери» в последнее время стал очень популярен в мире тенниса. Так, оценивая шансы россиян на турнире, почти все наши специалисты отнесли к «допустимым потерям» Динару Сафину и Николая Давыденко. И, как это ни печально, оказались правы! Не помогли ни новая прическа (у Динары), ни новая ракетка (у Николая). Как они играли неудачно весь этот год, так и продолжили эту бесславную серию на Открытом первенстве США. Похоже, что объяснение всех этих провалов лежит вовсе не в «физике», а в их головах.

Неприятности произошли с Марией Шараповой не только на корте, но и в бизнесе. Ее новая – третья за два года – линия обуви почти никому не понравилась. А все потому, что Мария решила порадовать таких же высоких, как она, девушек балетками. Но американки юмора не поняли и отказались покупать обувь без каблуков. Еще одна «допустимая потеря».