//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Теннис

Шарапова сдалась поклоннице Прохорова

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Шарапова сдалась поклоннице Прохорова

Казалось, что проходящий в Нью‑Йорке US Open по теннису ознаменовался пока единственным событием. Солнечным ударом, полученным Викторией Азаренко из Белоруссии в тот момент, когда температура воздуха достигла 42 градусов, а корт прогрелся до 90. И это не по тамошнему Фаренгейту, а по самому настоящему Цельсию! Но жара потом расплавила и наши главные надежды. Мария Шарапова проиграла Каролине Возняцки, а Светлана Кузнецова – Доминике Цибулковой...

Тень олигарха на «Флэшинг Мэдоу»

На третий день вялотекущего чемпионата на территории теннисного комплекса, который старожилы до сих пор именуют «Флэшинг Мэдоу», были замечены эмиссары господина Прохорова. Он стал невероятно популярен в Нью-Йорке после того, как решил перевезти купленный им клуб НБА «Нетс» из захолустного Нью-Джерси в «столицу мира» – Нью-Йорк. Правда, где будет располагаться клуб – в Бруклине или Куинсе (а именно здесь играют теннисисты), – пока еще не решено. С одной стороны, Бруклин ближе к Манхэттену. А с другой – там живет слишком много ортодоксальных евреев, религия которых запрещает не только заниматься спортом, но и болеть на трибунах.

Поэтому и возник вариант с Куинсом: объединить «Флэшинг Мэдоу», находящийся поблизости бейсбольный стадион «Шеа», прикупить сравнительно дешевой землицы и построить на ней баскетбольную арену. В результате будет создан самый большой спортивный центр не только в Нью-Йорке, но и на всем Восточном побережье Америки.

Вояж представителей российского миллиардера вызвал большой переполох среди женской половины US Open. Особо бурно отреагировала посеянная первым номером датчанка Каролина Возняцки, которая недавно в одном интервью поделилась виденьем мужчины своей мечты: «Он должен быть холостяком, как минимум двух метров, иметь не меньше миллиарда на счету, по возрасту годиться мне в отцы и еще не любить теннис!» Ну, прямо вылитый Михаил Дмитриевич Прохоров!

Узнав о том, что ее «идеал» проявляет большой интерес к покупке теннисного комплекса, датчанка принялась допытываться у российских теннисисток: знакомы ли они с Прохоровым, какие женщины нравятся олигарху и вообще, где можно познакомиться с миллиардером. Что могли на все это ответить Светлана Кузнецова, Елена Дементьева и Ко? Только то, что Прохоров не был ни на одном теннисном матче. Единственный способ попасться ему на глаза – обзавестись 120‑сантиметровыми ногами и научиться играть в баскетбол, а еще лучше заняться биатлоном. По утверждению очевидцев, прослушав перечень преград, сексуально раскрепощенная скандинавка сказала: «Нет проблем!» и на ее лице появилась улыбка, не предвещающая ничего хорошего самому известному холостяку на планете.

Сопутствующие потери

О Прохорове, точнее, о его миллиардах, вспоминали на US Open после приключившегося с Азаренко несчастья. Поначалу организаторы попытались было навести тень на плетень, объясняя все слабым здоровьем белоруски и делая намеки насчет ее возможной беременности. Но вскоре выяснилось, что со здоровьем у девушки, играючи поднимающей 30 раз 120-килограммовую штангу, все в порядке. Если же кто и виноват в происшедшем, так это хозяева чемпионата.

Оказалось, что приход тропического зноя для них стал неменьшим сюрпризом, чем жаркое лето для российских чиновников. На ультрасовременном стадионе в самом богатом городе на Земле практически не оказалось других средств, позволяющих спортсменам переносить пекло, кроме кондиционера и обычного душа. Почему на стадионе не было построено 10 джакузи, предполагавшихся в первоначальном проекте 1997 года, так до сих пор неизвестно. «Это сопутствующие потери, – признался казначей турнира, – тогда, 13 лет назад, был такой аврал, что мы не только джакузи, но и много чего недосчитались!»

Принятый у военных термин «допустимые потери» в последнее время стал очень популярен в мире тенниса. Так, оценивая шансы россиян на турнире, почти все наши специалисты отнесли к «допустимым потерям» Динару Сафину и Николая Давыденко. И, как это ни печально, оказались правы! Не помогли ни новая прическа (у Динары), ни новая ракетка (у Николая). Как они играли неудачно весь этот год, так и продолжили эту бесславную серию на Открытом первенстве США. Похоже, что объяснение всех этих провалов лежит вовсе не в «физике», а в их головах.

Неприятности произошли с Марией Шараповой не только на корте, но и в бизнесе. Ее новая – третья за два года – линия обуви почти никому не понравилась. А все потому, что Мария решила порадовать таких же высоких, как она, девушек балетками. Но американки юмора не поняли и отказались покупать обувь без каблуков. Еще одна «допустимая потеря».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Украинский политолог Виктор Небоженко оценил, какие же основные враги на данный момент есть у президента Украины Владимира Зеленского. По мнению специалиста, реальную угрозу для статуса Зеленского как главы государства могут представлять два человека.

//В мире

Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

В Минобороны РФ опровергли информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой, которая якобы предназначалась для Сербии. Российские военные назвали "абсолютной ложью" заявления о подобных поставках.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

"Кто отстаивают жесткие варианты подавления гражданского общества намеренно усиливают кризис", - комментирует митинг Ксения Собчак

"Кто отстаивают жесткие варианты подавления гражданского общества намеренно усиливают кризис", - комментирует митинг Ксения Собчак

В Москве проходит несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации на выборы. Ксения Собчак, экс-кандидат в президенты оценила ситуацию в столице

//Политика

На Украине попросили Зеленского восстановить авиасообщение с РФ

На Украине попросили Зеленского восстановить авиасообщение с РФ

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с РФ. В тексте отмечается, что страдают от запрета в первую очередь жители Незалежной.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Поклонская высказалась о проблемах насилия в российских семьях

Поклонская высказалась о проблемах насилия в российских семьях

Депутат Госдумы, экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская опубликовала свои предложения, реализация которых, на ее взгляд, поможет борьбе с вопиющей проблемой насилия в российских семьях. В последнее время участились случаи насильственной гибели женщин на почве насилия в семье.

//Общество

Надежда Бабкина: Слушай свое сердце и иди за ним!

Надежда Бабкина: Слушай свое сердце и иди за ним!

Яркая, сильная, харизматичная – такой мы привыкли видеть Надежду Бабкину на сцене. Образ лихой казачки примерила на себя певица много лет назад. А как иначе, ведь она обладает таким редким, таким обещающим именем – Надежда!

//Общество

Как разные жанры музыки влияют на психику человека

Как разные жанры музыки влияют на психику человека

Специалисты департамента внутренней безопасности США провели музыкальный эксперимент, в результате которого подтвердили, что музыка помогает справиться со стрессом.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

ДНР: ВСУ выводит подразделения полка «Азов» из Донбасса из-за отказа подчиняться

ДНР: ВСУ выводит подразделения полка «Азов» из Донбасса из-за отказа подчиняться

Украинские военачальники и силовики провели экстренное совещание по оценке эффективности деятельности одного из подразделений «Азова» (запрещенной в России организации) в Донбассе на Горловском направлении.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Иногда хочется постарше", Алла Пугачева о своих предпочтениях в выборе мужчин

"Иногда хочется постарше", Алла Пугачева о своих предпочтениях в выборе мужчин

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле частенько радуют своих поклонников совместными забавными видеороликами. В последнем ролике Примадонна рассуждала о мужчинах и в шутку призналась, что «иногда хочется постарше».

//Происшествия

Туристы из Китая избили 29-летнюю девушку-россиянку в очереди в музей «Царское Село»

Туристы из Китая избили 29-летнюю девушку-россиянку в очереди в музей «Царское Село»

Туристы из Китая избили 29-летнюю девушку-россиянку в очереди в музей «Царское Село» в Пушкине под Санкт-Петербургом. Конфликт произошел между двумя мужчинами из КНР и девушкой в очереди у входа в музей.

//Политика

МВД привело данные об участниках несогласованной акции в Москве. В центре столицы собрались 3,5 тысячи человек

МВД привело данные об участниках несогласованной акции в Москве. В центре столицы собрались 3,5 тысячи человек

В МВД привели данные об участниках несогласованной акции в центре Москвы на Тверской улице в субботу, 27 июля, принимают участие порядка трёх тысяч 500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров.

//Культура

Инна Чурикова назвала причину падения: "Подвело зрение"

Инна Чурикова назвала причину падения: "Подвело зрение"

Поклонники народной артистки, актрисы театра и кино Инны Чуриковой переживают за ее самочувствие. Инна Михайловна упала во время спектакля и ее госпитализировали прямо сцены несколько дней назад.

//В мире

Украинские сатирики начали "облизывать" Зеленского

Украинские сатирики начали "облизывать" Зеленского

На Украине у юмористов появился новый тренд. Большинство шуток теперь посвящается ему. Юмористы без остановки хвалят Зеленского. Украинские массмедиа намекают, что совсем как Путина в России.

//Армия

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon, проводя очередную разведывательную миссию у побережья Сирии, неожиданно перестал отслеживаться. Инцидент произошел рядом с базой ВМФ России.

//Новости партнеров

//Общество

"Впечатления яркие", - поделился Путин после погружения на батискафе к затонувшей подлодке

"Впечатления яркие", - поделился Путин после погружения на батискафе к затонувшей подлодке

Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения на батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе. Погружение на спускаемом аппарате продлилось около часа, глубина погружения – 50 метров.

//В мире

На Украине продают 6 тонн Ленина

На Украине продают 6 тонн Ленина

В Днепропетровской области Украины одно из коммунальных предприятий решило расплатиться с долгами по зарплате при помощи В.И. Ленина. Об этом сообщают украинские масс-медиа.

//Здоровье

Медик рассказал о пользе страха перед стоматологом

Медик рассказал о пользе страха перед стоматологом

Завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов объяснил, что страх перед дантистом может быть весьма полезен.

//Происшествия

В Петербурге погиб популярный видеоблогер. Тела двух мужчин обнаружены в канализации

В Петербурге погиб популярный видеоблогер. Тела двух мужчин обнаружены в канализации

В Петербурге погибли популярный видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его местный диггер. Тела двух молодых мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки.

//В мире

Ушла из жизни старейшая в мире горилла

Ушла из жизни старейшая в мире горилла

В американском зоопарке Литл-Рок в штате Арканзас в возрасте 63 лет умерла старейшая из живших в неволе западная равнинная горилла Труди. Об этом накануне сообщила пресс-служба зоосада.

//Непознанное

В Сети назвали новую дату очередного "конца света"

В Сети назвали новую дату очередного "конца света"

На просторах Вселенной был зафиксирован огромный объект, который направляется к Земле со стороны Венеры. Уфологи не сомневаются, что к нам снова летит загадочная Планета X - Нибиру.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Уволенная из счетной палаты Татьяна Давыденко назвала версии лесных пожаров в Красноярском крае
2

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну
3

За час до начала митинга в Москве на Тверской улице задержали уже более 60 человек
4

Российские медики назвали три самые опасные болезни для взрослых
5

Певица Лада Дэнс похвалилась фигурой в бикини и отдельно ножками

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры