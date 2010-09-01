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Когда имидж решает все

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]

Когда имидж решает все

30 августа в Нью-Йорке стартовал очередной, 122-й, по счету и четвертый в году чемпионат «Большого Шлема» – Открытое первенство США. Последний шанс для наших теннисистов подсластить слишком уж неудачно складывающийся для россиян сезон-2010…

У каждого из турниров «Большого Шлема» есть свои особенности, или, говоря современным языком, «фишки». У «Ролан Гаррос» это – город любви Париж, у Уимблдона – вековые традиции. Разумеется, есть они и у нью-йоркского US Open. Это деньги, даже очень много денег. Причем официальный призовой фонд – 22 млн. 600 тыс. долларов – лишь небольшая вершина денежного айсберга.

Кто вы, мистер Рафа?

Чтобы заработать эти миллионы, нужно понравиться Америке и говорить по-английски. Но безоговорочный лидер мирового сезона испанец Рафаэль Надаль, несмотря на сотни часов занятий с репетиторами, до сих пор смог выучить лишь десять самых необходимых фраз по-английски вроде: «Сегодня все было прекрасно» или «Я сегодня играл плохо». В принципе этого багажа обычно хватает для пустых по содержанию послематчевых пресс-конференций. Но его явно недостаточно для общения с американской публикой. Неизвестность первой ракетки мира в Америке и стала причиной почти анекдотичной ситуации, случившейся в прошлое воскресенье во время официального приема в честь лидеров мирового тенниса в нью-йоркской «Трамп Плазе». Там у входа в зал столкнулись два старых знакомых – Рафаэль Надаль и Николай Давыденко.

И случилось невероятное: при виде россиянина контролер расплылся в широкой улыбке: «Добро пожаловать в Нью-Йорк! Удачи вам на US Open!» Пропустив россиянина с супругой, охранник обернулся к первой ракетке мира и поинтересовался: «Кто вы такой, мистер?» Ошарашенный испанец только и смог, что выдавить из себя по-английски: «Я есть Рафа!» «Рафа? – удивился американец, – человека с таким именем в моем списке нет!» Через пару минут Надаля все же узнали и пропустили, но настроение лидера мирового сезона было вконец испорчено. Потрясенный таким приемом, Рафа даже попытался выразить бушевавшие в нем эмоции по-английски: «Я не любить Нью-Йорк, здесь очень плохо, меня никто не знать!»

Не стоит переживать за испанца. В конце концов, незаработанные в Нью-Йорке миллионы из-за «меня никто не знать», он легко сможет отбить, например в Китае, где его уж точно «все знать!». Однако таких мультимиллионеров, как Надаль, в современном теннисе считаные единицы. Подавляющее большинство составляют записные середнячки, которые живут исключительно на свои гонорары. Как наш Теймураз Габашвили – №93 в мировой табели о рангах, который вот уже пятый год безуспешно пытается скопить деньги на покупку двухкомнатной квартиры в Москве. (Вспомним, что Давыденко копил три года и смог купить столичную жилплощадь только после того, как заработал в Лондоне два миллиона евро.) В этих условиях попадание в основную сетку US Open ценно для российского грузина не столько рейтинговыми очками, сколько гонораром за выступление в первом круге – 15 тыс. долларов. И чтобы сохранить как можно больше «баксов», Габашвили приходится завтракать во вредных для спортсмена, но очень дешевых «Макдоналдсах». А также наедаться до отвала в бесплатной для игроков столовой на стадионе и делать покупки только во время «сейлов».

Шара против Кары

Женщинам в отличие от мужчин куда проще! Достаточно иметь смазливую мордашку и сексапильную внешность, и тогда какая-нибудь компания или любвеобильный спонсор обязательно клюнет на тебя. Ну а если помимо секси у тебя есть еще и талант, то вояж в Америку может стать настоящим Клондайком. Последний пример из этой серии – датчанка с польскими корнями Каролина Возняцки, которую на Западе почему-то именуют Возняки. Эта симпатичная блондинка, из тех, которых называют «кровь с молоком», после «самострела» Серены Уильямс, совершенно неожиданно стала главным фаворитом чемпионата. Но, вместо того чтобы тщательно готовиться к турниру, который может стать судьбоносным для нее, Каролина безрассудно принялась растрачивать силы и энергию на US Series, о которой мы писали в прошлом номере. В итоге свой бонусный миллион датчанка заработала и заполучила несколько миллионных рекламных контрактов. Но при этом потратила слишком много энергии. И сама того не желая, предоставила реальный шанс Марии Шараповой.

У самой богатой теннисистки в мире действительно появилась возможность не только еще больше разбогатеть, но и выиграть третий по счету турнир «Большого Шлема». Впервые за последние годы она подошла к соревнованию такого ранга без травм и болезней. В почти идеальной форме и, что немаловажно, в отличном настроении. Вечно путавшийся под ногами ее отец-сквернослов нашел себе новое увлечение в жизни – серфинг, теперь у Маши, как у всякой обычной девушки, есть бойфренд, который совсем не комплексует насчет ее роста и плоских форм. Одним словом, пришло время Шараповой снова побеждать!

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