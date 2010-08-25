Лишний миллион никому не помешает

Только на взгляд неискушенного болельщика в теннисном мире сейчас царит затишье перед бурей. Теннисисты и теннисистки путешествуют по американским городам и весям, готовясь к последнему чемпионату Большого Шлема в сезоне – Открытому первенству США. Но на самом деле вот уже пятую неделю в обоих турах идет самая настоящая рубка под названием US Open Series, главный приз в которой – миллион долларов для победителя и победительницы. И это не считая многомиллионных рекламных контрактов в качестве бонуса…

Мировые эксперты в области менеджмента и маркетинга уже окрестили созданную в 2004 году. Серию самым успешным спортивным проектом в Америке со времен Олимпиады 1996 году в Атланте. На самом деле янки не придумали ничего нового. Просто взяли и объединили группу турниров, идущих с середины июля до конца августа на кортах Северной Америки, в единый чемпионат со своими призовыми фондами и системой подсчета очков. И в качестве морковки выложили один миллион долларов. А то ведь раньше как было: выиграет, к примеру, Роджер Федерер очередной Уимблдон и сразу же уходит на многонедельный отдых, чтобы побыть с любимой женой. Или получит свою порцию уимблдонской славы Шарапова, и тут же оборотистые менеджеры отправляют ее стричь купоны в богатой Азии или в Персидском заливе.

А еще среди мастеров ракетки в эти летние месяцы процветало самое вульгарное «кидалово». Получив «подъемные» за согласие выступить в турнире (на теннисном языке эти взятки называются «гарантиями» и могут доходить до полумиллиона «баксов»), звезды приезжали в какой-нибудь Нью-Хейвен только для того, чтобы проиграть в первом же матче. В конце концов, устроители американских турниров решили объединить свои усилия в один супертурнир. И, судя по телевизионным рейтингам и вещанию на 112 стран мира, они явно не прогадали с этим!

Три миллиона на халяву

О том, какую прибыль от этого получили игроки, лучше всего свидетельствуют пример Елены Дементьевой. Не секрет, что долгие годы спонсоры обходили российскую красавицу стороной. Мол, кому нужна теннисистка, которая не выиграла ни одного чемпионата Большого Шлема? И вообще двух русских секс-блондинок ни один Тур не выдержит! Но стоило только Лене выиграть Серию в прошлом году, как на одиннадцатый год пребывания в теннисной элите американцы вдруг заметили ее. «Нью-Йорк Дейли Ньюс» прямо так и написала: «А мы и не знали, что Дементьева красивее Шараповой и играет лучше ее!» И на россиянку, главным достижением которой на рекламном рынке прежде считались съемки в 20-секундном ролике с рекламой отечественного кефира, вдруг посыпался целый дождь из выгодных предложений.

По неподтвержденной информации, прошлогодний «сериальный» успех принес москвичке примерно три миллиона долларов. Столько денег на рекламе она не заработала за всю свою долгую карьеру! Правда, Шараповой победа во все той же Серии, но в 2007 году, принесла более 12 млн. дохода. Но ведь это Шарапова, к которой миллионы притягиваются, как к магниту!

По иронии судьбы, две эти красавицы сошлись в четвертьфинале первого же турнира Серии – в знаменитом своим университетом городе Стенфорд. Матч между двумя «рашн суперсекси блонди» продолжался целых два часа сорок семь минут. И был признан специалистами самым зрелищным и захватывающим поединком этого года. Хотя на трибунах не было ни отца Марии (тот предпочел снова заняться виндсерфингом), ни ее балканского бойфренда, а Елену яростно поддерживал ее «вечный жених» Максим Афиногенов, но победу в этом принципиальнейшем противостоянии одержала Шарапова. Что ж, это – верный знак того, что Шара возвращается на круги своя.

Реанимация Кузи

Но гораздо больше российских болельщиков порадовала Светлана Кузнецова. Если помните, после победы на прошлогоднем «Ролан Гаррос» Кузя надолго выпала из числа лидеров. Вроде бы и оргий не устраивала, и наркотиками не баловалась, и парней не меняла, как ракетки, а просто взяла и перестала играть. Видимо, решила, что заработанных 8 млн. на кортах хватит ей до конца дней. Целый год Светлана пребывала в полудремотном состоянии, не проходя на турнирах дальше третьего тура. И вот когда многие уже поспешили вычеркнуть ее из компании теннисных фаворитов, Кузя вдруг проснулась и выиграла турнир в Сан-Диего. После столь неожиданного успеха она снова вернулась в первую двадцатку мирового рейтинга. На первый взгляд, незначительное продвижение, если бы не одно «но», имя которому Серена Уильямс.

Дело в том, что в начале US Open Series произошло событие, которое по своему влиянию на женский теннис вполне может сравниться с ранением тогдашней теннисной королевы Моники Селеш в Гамбурге весной 1993 года. Нынешний безоговорочный лидер женского тенниса Серена Уильямс во время бурной гулянки в честь открытия Серии порезала ногу о разбитый бокал и на несколько недель выбыла из строя. А это значит, что впервые за последние месяцы у россиянок появился шанс не только выиграть грядущий чемпионат в Нью-Йорке, но и приблизиться к первой строчке мировой табели о рангах. И все это благодаря Серии!