Даниил Медведев возглавил рейтинг АТР и останется лидером минимум до 15 августа

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14 июня 2022, 11:41 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Похоже, что в элите Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) началась смена поколений. 13 июня первое место в рейтинге занял Даниил Медведев, опередивший Новака Джоковича. Причем Медведев останется лидером мировой классификации как минимум до 15 августа. Впервые с ноября 2003 года на первой и второй строчках рейтинга АТР отсутствуют все представители так называемой большой четверки, доминирующей уже два десятилетия, — Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей.



Россиянин Даниил Медведев уже во второй раз и впервые с 21 марта стал лидером мировой классификации. Его предыдущее лидерство началось 28 февраля и длилось всего три недели. Две недели назад Джокович в четвертьфинале Roland Garros уступил Надалю и из 2000 очков, заработанных в Париже год назад и сгоревших 13 июня, смог защитить 360. Медведев, в свою очередь, по сравнению с прошлым сезоном недосчитался на Открытом чемпионате Франции всего 180 баллов. К тому же на прошлой неделе ему удалось прибавить к своей общей сумме 150 очков за выход в финал на травяном турнире в Хертогенбосе, победителем которого сенсационно стал малоизвестный теннисист из третьей рейтинговой сотни — голландец Тим ван Рейтховен. В итоге преимущество серба над россиянином, составлявшее в конце мая почти 700 очков, испарилось, и во главе рейтинга снова оказался Медведев. Александра Зверева из Германии, впервые вышедшего на второе место, он опережает на 875 очков, Джоковича — на 1180, а Надаля — на 1425. При этом Александр Зверев получил серьёзную травму. Недавно он перенес операцию на трех связках правого голеностопа, порванных на Roland Garros, и перспективы его возвращения весьма туманны.



Огромное значение для лидерства Медведева имеет и решение АТР лишить рейтинговых очков главный турнир ближайших двух месяцев — Wimbledon, организаторы которого не допустили к участию под нейтральным флагом россиян и белорусов. Его прошлогодний чемпион Джокович автоматически потеряет еще 2000 баллов и 11 июля неизбежно окажется за пределами первой пятерки. Наконец, с середины июля до середины августа в календаре АТР просто отсутствуют значимые турниры, заслуживающие внимания самых ярких теннисных звезд.



Интересно, что два предыдущих российских лидера рейтинга АТР так долго на первом месте не задерживались. Евгений Кафельников в 1999 году был лидером шесть недель, а Марат Сафин в 2000 и 2001 годах — девять.



