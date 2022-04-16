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Легенда тенниса Борис Беккер остался без денег и может получить срок за махинации

, 12:02 Источник: blogs/glaz_naroda

Легенда тенниса Борис Беккер остался без денег и может получить срок за махинации
Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Борис Беккер – самый молодой чемпион в истории «Уимблдона», шестикратный чемпион «Шлемов», двукратный обладатель Кубка Дэвиса. Его состояние к концу карьеры по разным оценкам составляло от 50 до 160 миллионов долларов.

В Германии теннисиста обвиняли в уклонении от уплаты налогов. В 2017 году лондонский суд признал его банкротом.

После банкротства Беккер начал собирать деньги, чтобы расплатиться с кредиторами: судился с бывшим менеджером за $100 тыс., рекламировал стеклопакеты и принимал предложения вести корпоративы. Летом 2018 года он вдруг объявил себя дипломатом – атташе Центральноафриканской Республики (ЦАР) по спортивным, культурным и гуманитарным вопросам в Европейском Союзе, – а значит, неприкосновенным для любого юридического преследования. Причем о его дипломатической работе до сих пор ничего неизвестно.

Апогеем этого фарса стало заявление МИДа ЦАР, что дипломатический паспорт Беккера – фальшивка, а его бланк был в числе документов, украденных несколькими годами ранее. Вскоре в Мюнхене арестовали Стефана Велка, у которого действительно были связи с разными африканскими государствами (Сан-Томе и Принсипи, Мали, Бурунди, Руандой) и даже их государственные награды. А еще он, судя по всему, входил в преступную сеть, продававшую дипломатические паспорта, услугами которой и воспользовался Беккер в отчаянной попытке уйти от долгов.

В том же году должен был состояться аукцион трофеев Беккера, вырученные средства от которого тоже пошли бы кредиторам Бориса. Беккер в последний момент через суд аукцион заблокировал и сдерживал его больше года. Торги в итоге прошли только летом 2019 года после поисков главных наград теннисиста, среди которых были два (из трех) уимблдонских кубков и золотая олимпийская медаль; тогда сложилось впечатление, что их саботировал сам теннисист.

В ходе разбирательства, впрочем, включали запись разговора Беккера с человеком, назначенным распорядителем его имущества.

«Марк, – говорил на ней Борис, – ты что, думаешь, что перед лицом уголовного преследования я бы тебе не отдал эти трофеи, если бы они у меня были?»

В итоге аукцион прошел летом 2019 года без так и не найденных трофеев Australian Open и нескольких уимблдонских, но с кубком US Open-1989 и немецкой кинотеленаградой «Золотая камера». Всего 82 разные награды Беккера принесли около $860к.

Параллельно Беккеру предъявили обвинение из 24 пунктов в нарушении закона о банкротстве: по этому закону он обязан сотрудничать с назначенными судом администраторами и в течение года предоставить им всю информацию о своих имуществе и финансовых делах. Беккера обвиняли в том, что он не передал ликвидаторам девять своих наград, скрыл семь единиц имущества, девять раз «не стал раскрывать» свои имущественные права, а также дважды тайно имущество реализовал и скрыл один долг.

Беккер все обвинения отрицал, но в ноябре-2019 выяснилось, что за год, когда он должен был отчитываться за каждые £500, он провел неавторизованных операций на £4,5 млн. Поэтому суд продлил период его ограниченной дееспособности с года до 12 лет – теперь он истечет только осенью 2031 года.

Кроме прочего, на прошлой неделе закончилось разбирательство по обвинению Беккера в сокрытии активов. Защита теннисиста держалась на том, что он не знал о своих обязательствах и все дела доверил представителям, а значит, никого не обманывал и ничего не скрывал.

Обвинение же показало, что после объявления банкротом Беккер вывел со своего бизнес-счета сотни тысяч фунтов, не задекларировал недвижимость в Германии и скрыл €825 тыс. долга. В результате по четырем пунктам жюри присяжных признало обладателя 49 титулов уровня ATP виновным. По каждому из них ему грозит до семи лет тюрьмы. Приговор будет оглашен 29 апреля.

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